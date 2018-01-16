HDP Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı!

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Canan Kaftancıoğlu'na yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Kemalbay, "O kadar büyük bir utanç ki, AK Parti grup toplantısında Canan Kaftancıoğlu yuhalatılıyor. AK Parti-Erdoğan iktidarının sevgili Kaftancıoğlu'na yönelik nefret dilini, linç kampanyasını kınıyorum. Bütün kadınlar Kaftancıoğlu'na sahip çıkmalı" diye konuştu.

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