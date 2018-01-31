HDP Ağrı İl Başkanı Maşuk Arpaç'a tutuklama
Zeytin Dalı Harekatına ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Ağrı İl Başkanı Arpaç tutuklandı.31 Ocak 2018 Çarşamba 17:30
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca Zeytin Dalı Harekatının ardından sosyal medyahesaplarından terör örgütleri lehine propaganda faaliyetleri yapan kişilere yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Arpaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Arpaç, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.
Öte yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin daha tutuklandığı öğrenildi.