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HDP Ağrı İl Başkanı Maşuk Arpaç'a tutuklama

Zeytin Dalı Harekatına ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Ağrı İl Başkanı Arpaç tutuklandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:30
HDP Ağrı İl Başkanı Maşuk Arpaç'a tutuklama

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca Zeytin Dalı Harekatının ardından  sosyal medyahesaplarından terör örgütleri lehine propaganda faaliyetleri yapan  kişilere yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekiplerince sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı  iddiasıyla gözaltına alınan Arpaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Arpaç, çıkarıldığı  mahkemece "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin  daha tutuklandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 17:30
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