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Hazırlıklar tamamlandı! PÖH Afrin'e girdi...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na polis özel harekat da katıldı.

02 Şubat 2018 Cuma 11:44
Hazırlıklar tamamlandı! PÖH Afrin'e girdi...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bir yandan kent kırsalındaki operasyonlara yoğunlaşıyor, diğer yandan da Afrin kent merkezinde meskûn mahal operasyonları için hazırlık planları yapıyor.

Stratejik noktaların ele geçirilmesinin ardından teröristler mevzilerini bırakarak şehir merkezine kaçmaya kaçtı.

Bu nedenle kısa süre içinde başlaması beklenen meskûn mahal operasyonları için hazırlıklarını tamamlayan PÖH birlikleri Afrin'e geçti.

İç bölgelere kaçan teröristlerin bulunduğu mevziler de gün boyunca karadan ve havadan bombalanıyor.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:44
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