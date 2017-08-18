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Hazırlandı! Amerika'dan hain rapor

ABD’de FETÖ taraftarı Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Dana Rohrabacher'in baskısıyla Türkiye’yi sert dille eleştiren bir rapor hazırlandı.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:29
Hazırlandı! Amerika'dan hain rapor

6 yıldır FETÖ ile direkt ilişki kuran Rohrabacher’in yönlendirmesiyle hazırlanan çalışma, OHAL’in istismar edildiği iddia edilerek, hain darbenin düzenleyicisi FETÖ’cüler mağdur gösterilmeye çalışıldı.

Raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın demokrasiyi daraltmaya yönelik politikalarının ekonomiyi felakete sürüklendiği iddia edildi. Terör örgütü üyeleri masum vatandaşlar gibi gösterilmeye çalışılırken, ''Türkiye’nin KHK’larla yönettiği, kamu kurumlarından binlerce insanın işine son verdiği, siyasi muhalifleri hapse attığı, basının bağımsız olmadığı'' iddia edildi.

Türkiye’de alınan siyasi kararların ekonomiye yansıdığı iddia edilerek, reformlar yerine torpil, gayrimeşru kazanç ve yolsuzluğun toplumda yayıldığı kaydedildi. FETÖ ile bağlantılı kamu çalışanlarının atılmasının, FETÖ’nün şirketlerine ve mallarına el konulmasının yanlış olduğunun savunulduğu raporda, örgütün mensupları mağdurmuş gibi lanse edildi.

Raporun ABD’deki Sivil Toplum Kuruluşlarına dağıtımını da FETÖ’nün bu ülkedeki kurumları üstlendi. SOROS ağı da söz konusu çalışmanın ABD’de taban bulabilmesi için devreye girdiği öğrenildi.

Rochrabacher, daha önce de referandum sürecinde ortaya çıkmış, komitede “Türkiye’de Demokrasi Tehlikede” başlıklı bir toplantı yaptırmıştı. ABD Başkanı Trump’a yakınlığı ile de bilinen Rochrabacher’in adı bir ara Dışişleri Bakanlığı için geçmişti.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:29
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