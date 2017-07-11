Haziranda 596 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığının haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnası ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 596 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 hariçte işleme izin belgesi, 65 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı ise 12 oldu.