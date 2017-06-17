İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Haziran ayında kar yağdı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı gece sıfır dereceye kadar düşerken yüksek kesimlere haziran ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı

17 Haziran 2017 Cumartesi 18:39
Haziran ayında kar yağdı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava ısısının gece sıfır dereceye  kadar düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece aralıklarla devam eden yağmurun  ardından hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde 3 bin 180  metre yüksekliğindeki Allahuekber Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Haziran ayının ortalarında meralar ve çayırlar rengarenk çiçeklerle  bezenirken dağlara yağan kar vatandaşları şaşırttı.

İlçeye bağlı Bozat köyünde yaşayan Sinan Şenol, havaların son bir haftada soğuk geçtiğini belirterek, "Gece çok yağmur yağdı ve hava çok soğudu. Sabah kalktığımızda Allahuekber Dağları'nın beyaza büründüğünü gördük. Haziran'ın 17'sinde kar yağması şaşırttı." dedi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 18:39
  1. kar yağışı
  2. Doğu anadolu
  3. GÜNCEL Haberleri
  4. Doğu Anadolu Bölgesi
  5. Kars'ın Sarıkamış ilçesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    6. Fotokapanla görüntülendiler
    7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti