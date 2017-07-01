Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracathaziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 artışla 12 milyar 70 milyon dolara ulaştı.



TİM, 2017'nin haziran ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre haziranda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 artarak 12 milyar 70 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemdeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA