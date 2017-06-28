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Hazır süt kangal yavrularını öldürüyor

Hazır sütle beslenen kangal yavruları ölürken, doğal sütle beslenen yavruların hastalanmadığı tespit edildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:12
Hazır süt kangal yavrularını öldürüyor

Türk aslanı olarak tabir edilen, ünü tüm dünyaya yayılan ve kurt sürüleri ile baş edebilme özelliği ile dikkat çeken Sivas Kangalı, hazır süt tehlikesi ile karşı karşıya. Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezinde yapılan uygulamalarda hazır süt ile beslenen Kangal yavrularının yaşamadığı, anne sütü ve doğal süt ile beslenen yavruların ise hastalıklara karşı direnç kazandığı tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız, hazır sütlerle beslenen yavruların neredeyse tümünde ölümler gözlendiğini ifade edip, doğal süt ile beslenen yavrularda ise ölüm oranının sıfır seviyelerde olduğuna dikkat çekti. Yıldız yaptığı açıklamada, “Geçmişten bu yana yaptığımız uygulamalar neticesinde elde ettiğimiz tecrübelere dayanarak, yavrulara kesinlikle hazır süt vermiyoruz. Paket, hazır sütlerin yavruların yüzde yüz ölümüne neden olduğunu gördük. Bunun yanında hiçbir işlemden geçmemiş doğal köy sütünü verdiğimizde ise yavruların sütteki tüm yararlı mineralleri aldığını gördük. Anne sütü ve doğal köy sütü ile beslenmiş yavruların hasta olmadığı gördük. Yani doğal süt ile beslenen bir yavrunun herhangi bir bakteriyel hastalığa yakalanma olasılığı sıfır. Organik sütün kangal ırklarına faydalı olduğunu biz tespit etmiş olduk. Organik süt ile beslediğimiz yavrularda tek bir kayıp bile vermedik. Ancak hazır süt ile beslenen yavrularda 5-6 gün sonra ölümler gözlendi. Niyetimiz süt üreticilerini tenkit etmek değil. Biz gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Elde ettiğimiz neticeyi paylaşıyoruz. Gayemiz hazır sütlerin neden olduğu yavru ölümlerine azaltmaktır" dedi.

Yıldız, geçmişte elde ettikleri tecrübeler ışığında üretim merkezlerinde tüm yavruların anne sütünün dışında sadece işlem görmemiş doğal köy sütleri ile beslendiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:12
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