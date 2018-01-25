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Hazinedar’ın kardeşi de görevden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç da bugün görevinden uzaklaştırıldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:20
Hazinedar’ın kardeşi de görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın Beşiktaş Belediyesi'nde yürüttüğü soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırdığı Pelin Hazinedar Başlangıç,  ağabeyi Murat Hazinedar tarafından belediye başkanı seçildikten sonra Özel Kalem Müdürü olarak atanmıştı. Sözcü'den Ölem Güvenli'nin haberine göre Pelin Hazinedar Başlangıç, Murat Hazinedar yerine vekaleten seçilen Tahir Doğaç tarafından geçtiğimiz haftalarda Özel Kalem Müdürlüğü'nden alınarak Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne getirildi. Hazinedar'ın kız kardeşi yürütülen soruşturma kapmasında da bugün görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, 4 Ocak günü belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi iddiaları ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'i görevinden uzaklaştırmıştı. 17 Ocak günü de Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı, İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde açığa alınmıştı.
 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 17:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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