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Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun yarın Beşiktaş'a geleceğini duyurdu.

04 Ocak 2018 Perşembe 19:51
Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Tezcan, "Türkiye'de hukuk, adalet kalmadı. Belediye başkanımız yasal yollara müracat edecek. Hükümet kumpasıdır" dedi.

KILIÇDAROĞLU BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE GİDECEK

Tezcan ayrıca, "Yarın Sayın Genel Başkanımız İstanbul'a gidiyor. Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve orada bu konuda, bu haksızlığı Türkiye'ye ve dünyaya genel başkanın ağzından bir kere daha duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 19:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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