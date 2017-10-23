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Hazine Müsteşarlığı yarın 3 ihale düzenleyecek

Hazine Müsteşarlığı, yarın 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

23 Ekim 2017 Pazartesi 08:48
Hazine Müsteşarlığı yarın 3 ihale düzenleyecek

Hazine, yarın 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın 3 ihale düzenlenecek.

İlk ihalede 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihraç edilecek. İkinci ihalede 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin; üçüncü ihalede ise 10 yıl (3577 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraçları gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 08:48
  1. Hazine
  2. ihale
  3. Anadolu Ajansı

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