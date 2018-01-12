Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hazine ‘Kripto para’yı mercek altına aldı

Hazine, ‘Yatırım aracı mı, sanal saadet zinciri mi?’ tartışmaları süren ‘Kripto para’lar konusunda harekete geçti. Kripto paralara ilişkin düzenlemeler geliştirmek üzere çalışma grubu oluşturulacak.

12 Ocak 2018 Cuma 10:32
Hazine ‘Kripto para’yı mercek altına aldı

Finansal İstikrar Komitesi’nin 34. toplantısı, dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya ilişkin Hazine tarafından yapılan açıklamada, kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, “Kripto paraların ülkemizde yasal bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında değildir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük kârlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir. Kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rakipler tecrübelerini paylaştı
    1. Rakipler tecrübelerini paylaştı
    2. Konut alacaklara Maliye'den uyarı!
    3. Turizmciye sömestr morali
    4. Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 95..
    5. Sivasspor'dan Emenike bombası
    6. Amerika'dan Suriye resti! Tanımayacağız
    7. Makine ihracatında bahar havası
    8. İmam hatip spor oyunları kupaları..
    9. Feci kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı var
    10. ABD'ye anladığı dilden cevap!..
    11. Donald Trump bilgisayar oyunundaki..
    12. Avrupa Birliği'nden İsrail'e Filistin..
    13. Türkiye’nin Marka şehirleri dünyayı..
    14. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    15. PYD'den provokasyon... Yine bez..
    16. Bankalar kan kaybediyor
    17. İzmir Urla’da denize mazot sızdı,..
    18. Mehmet Şimşek'ten Halkbank iddialarına..
    19. Hazine ‘Kripto para’yı mercek altına..
    20. Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...