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Hazine kira sertifikası ihraç edecek

Hazine Müsteşarlığı 1,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç edecek.

15 Ağustos 2017 Salı 09:14
Hazine kira sertifikası ihraç edecek

Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içi tasarrufların artırılması,yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, yarın TLcinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacak.

Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında, talepler yarın saat 14.30'a kadar Müsteşarlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası bin 820 gün vadeli ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 5,38 olacak. Kira ödemeleri 14 Şubat 2018, 15 Ağustos 2018, 13 Şubat 2019, 14 Ağustos 2019, 12 Şubat 2020, 12 Ağustos 2020, 10 Şubat 2021, 11 Ağustos 2021, 9 Şubat 2022, son kira ödemesi ve itfa bedeli ise 10 Ağustos 2022'de gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 09:14
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