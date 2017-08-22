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Hazine 4,5 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde, piyasaya 4 milyar 506,3 milyon lira borçlandı.

22 Ağustos 2017 Salı 16:29
Hazine 4,5 milyar lira borçlandı

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,55 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

Nominal teklifin 1 milyar 855,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 833 milyon lira, net satış 853,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 120 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 950 milyon lira teklif geldi ve net 897 milyon lira satış yapıldı.

Bugün düzenlenen ikinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,25 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 2 milyar 262,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 382,9 milyon lira, net satış 1 milyar 392,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 90 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 2 milyar 59,1 milyon lira teklif geldi ve net 1 milyar 153,1 milyon lira satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya 4 milyar 506,3 milyon lira borçlandı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:29
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