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Hazine 1.9 milyar liralık sukuk ihrac edecek

Hazine, 1,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç edecek. Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 14 Şubat 2018 valör tarihli Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacak.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:42
Hazine 1.9 milyar liralık sukuk ihrac edecek

Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler, bugün saat 14.00’e kadar Müsteşarlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası, 728 gün vadeli ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 6,36 olacak. Kira ödemeleri 15 Ağustos 2018, 13 Şubat 2019, 14 Ağustos 2019, son kira ve itfa bedeli ödemesi ise 12 Şubat 2020’de gerçekleştirilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:42
  1. Hazine Müsteşarlığı

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