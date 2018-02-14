Hazine 1.9 milyar liralık sukuk ihrac edecek

Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler, bugün saat 14.00’e kadar Müsteşarlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası, 728 gün vadeli ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 6,36 olacak. Kira ödemeleri 15 Ağustos 2018, 13 Şubat 2019, 14 Ağustos 2019, son kira ve itfa bedeli ödemesi ise 12 Şubat 2020’de gerçekleştirilecek.