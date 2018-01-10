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Hazine 1.9 milyar lira borçlandı

Hazine, dün düzenlediği tahvil ihalesiyle toplam 1 milyar 875 milyon lira borçlandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
Hazine 1.9 milyar lira borçlandı

Hazine Müsteşarlığı, ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 13,02, bileşik faiz yüzde 13,44 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 943,4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 645,4 milyon lira, net satış 657,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 355 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 437 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 862,2 milyon liralık satış yapıldı. Hazine, böylece piyasaya toplam 1 milyar 875 milyon lira borçlandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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