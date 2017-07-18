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Hazine 10,2 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde toplam 10 milyar 188,6 milyon lira borçlandı.

18 Temmuz 2017 Salı 19:01
Hazine 10,2 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde toplam 10 milyar 188,6 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 5 yıl ( 1687 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 10,5, bileşik faiz yüzde 10,77 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 765,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 986,5 milyon lira, net satış 1 milyar 43,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 810 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 4 milyar 232 milyon lira teklif geldi ve net 1 milyar 904,4 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3507 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede ortalama basit faiz yüzde 10,35, bileşik faiz yüzde 10,62 oldu. İhalede 5 milyar 695,4 milyon liralık teklif gelirken, 2 milyar 213 milyon liralık nominal satış, 2 milyar 387,9 milyon liralık net satış gerçekleştirildi. Kamudan gelen 710 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 3 milyar 762 milyon liralık teklifin ise 1 milyar 692,9 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 10 milyar 188,6 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:01
  1. Hazine Müsteşarlığı
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