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Hazar denizi için düğmeye basıldı...

Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer şekilde limanlardaki devlet kontrolü için birleşikrejim kurma kararı aldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:07
Hazar denizi için düğmeye basıldı...

Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan devletler, Karadeniz ve Akdeniz'deki uygulamaya benzer şekilde limanlardaki devlet kontrolü için birleşik bir rejim kurma kararı aldılar. Söz konusu bilgi bugün, 8 Ocak'ta, Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, liman kontrollerinde tatbik edilecek usüllerin karşılıklı olarak uyumlu hale getirilmesi maksadıyla Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı'nın, kıyı ülkelerin ilgili kurumlarıyla ortak çalışacağı belirtildi. Birleşik rejimle birlikte, gemilerdeki teknik güvenliğin artırılacağı ve bölgede bulunan standart altı gemilerin kötüye kullanımının önüne geçileceği aktarıldı.

Bu kapsamda Hazar Denizi'nde yaşanan gemi kazalarının en aza indirgenmesi, mürettebat ile yolcu sağlığının yanında can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması, kargoların güvenli bir şekilde taşınması hedefleniyor.

Öte yandan yeni uygulama sayesinde iyi teknik koşullardaki gemilere yönelik denetimlerin azaltılmasıyla ve bu kontroller için kullanılacak kaynakların deniz seyrüseferinin güvenliği açısından tehlike potansiyeli taşıyan gemilere yönlendirilmesi mümkün olacak.

Hazar Denizi'nde toplamda 1.600 gemi operasyonel faaliyet gösterirken, bunlardan 320'si Kazakistan bandıralı durumda bulunuyor. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeleri ise Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve İran oluşturuyor. Kazakistan ise 2 bin 300 kilometrelik sahiliyle, Hazar Denizi'ne en uzun kıyısı olan ülke olarak kabul ediliyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 17:07
  1. Hazar Denizi
  2. Akdeniz
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