Hayvansal üretim istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kruumu (TÜİK), 2017 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; büyükbaş hayvan sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 16 milyon 105 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 13,2 artarak 15 milyon 944 bin baş olurken, manda sayısı yüzde 13,6 artış ile 161 bin 439 baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı 44,3 milyon baş oldu

Küçükbaş hayvan sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,2 oranında artarak 44 milyon 312 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısında bir önceki yıla göre yüzde 8,7 oranında bir artış meydana geldi ve 33 milyon 678 bin baş olarak gerçekleşti. Keçi sayısında ise yine bir önceki yıla göre yüzde 2,8 oranında bir artış meydana geldi ve 10 milyon 635 bin baş olarak gerçekleşti.

Toplam süt üretimi 20,7 milyon ton oldu

Toplam süt üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,0 artarak 20 milyon 700 bin ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın yüzde 90,6‘sını inek sütü, yüzde 6,5’ini koyun sütü, yüzde 2,5’ini keçi sütü ve yüzde 0,3’ünü manda sütü oluşturdu.

Yapağı, tiftik üretimi, kıl, bal ve balmumu üretimi artarken yaş ipek kozası üretimi azaldı. Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 1,3, tiftik üretimi yüzde 4,4 ve kıl üretimi yüzde 6,4 arttı. Bal üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 114 bin 471 ton, balmumu üretimi ise yüzde 1,1 artarak 4 bin 488 ton oldu.

İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artarak 659 oldu. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da yüzde 6,3 oranında artarak 2 bin 128 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artarak 5 bin 686 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 102 ton olarak gerçekleşti.

Toplam kümes hayvanları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttı

Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 0,4 artışla 221 milyon 245 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı yüzde 11,8 artışla 121 milyon 556 bin adet oldu. Hindi sayısı ise yüzde 21,7 artışla 3 milyon 872 bin adet oldu. 2017 yılında ördek sayısı yüzde 18,8 kaz sayısı ise yüzde 4,8 arttı.