Hayvanları ölünce göç eden aile 40 yılda dev bir markanın sahibi oldu

Ünlü gıda markası Şölen’in Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 600 milyon liralık yatırımla 5 yılda tamamlanabilen fabrikası endüstri 4.0 standartlarında olmasıyla dikkat çekiyor.

120 bin metrekarelik büyük bir alana kurulu fabrikada Şölen için özel dizayn edilen robotlar üretim yapıyor. Türkiye’de sektörün ihracat ortalaması kilogram başına 2.23 dolar iken Şölen’in ihraç fiyatı ise 3.69 dolar civarında seyrediyor.

Patent başvurularının sayısı 19’u bulan ve iki Ar-Ge merkezine sahip olan Şölen’in 74 endüstriyel tasarımı tescil edildi.

İhracatla giderek büyüyen bir firma olan Şölen, 200'ün üzerinde ürün çeşidinin yüzün üzerinde ülkeye ihracatını gerçekleştiriyor. Ayrıca Şölen’in birçok ülkede bölge müdürlükleri de bulunuyor.

120 bin metrekarelik alanda kendileri için dizayn edilmiş robotlarla üretim yaptıklarını belirten Şölen’in CEO’su Elif Çoban, yeni fabrikalarıyla birlikte Avrupa ve ABD’de pazardaki paylarını 5 yılda üçe katlama hedeflerini dile getiriyor.

40 YIL ÖNCE BAŞLAYAN HİKAYE

Şölen’in CEO'su Elif Çoban dunya.com’dan Özlem Ermiş’e verdiği bir ropörtajda "Ortaokula gidebilmek için 1 ay ağladım. Şimdi aileler kızlarını okutuyor. Bir rol model olmak gurur verici” demişti.

Şimdilerin dünyaca ünlenen bir markası olan Şölen’in kuruluş hikâyesi ise 40 yıl öncesine dayanıyor.

İki yıl üst üste gelen zorlu kış mevsimi nedeniyle hayvanları telef olan aile, kalan hayvanlarını satıp Sivas’tan Gaziantep’e göç etme kararı alırlar. Gaziantep’te yaptıkları üç katlı evin alt katında kozmetik üretimine başlayan ailenin büyük oğlu bir süre sonra, “Baba bu kozmetik üretimi bizi abat etmez. Herkese hitap eden bir ürünün üretimini yapalım” der. Baba bunun ne olduğunu sorduğunda ‘Çikolata’ cevabını verir. Böylece aile, büyük oğulun İzmir’de askerlik arkadaşının yanına gidip öğrenmesiyle, Gaziantep’te çikolata üretimine başlar. Böylece zamanla bölgede bilinen bir marka olur.