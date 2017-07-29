Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hayvanları çalınan vatandaşlar dayanışma grubu kurdu

Kars'ta, Kurban Bayramı öncesi hayvanları çalınan mağdurlar bir araya gelerek dayanışma grubu oluşturdu.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:45
Hayvanları çalınan vatandaşlar dayanışma grubu kurdu

Kars'ta, Kurban bayramı öncesi hayvanları çalınan bazı vatandaşlar, bir araya gelip kurdukları "dayanışma grubu"yla sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Kurban Bayramı öncesi yaşanan hırsızlık olaylarına tepki gösteren besiciler, sorunlarının çözüme kavuşmasını sağlamak için "dayanışma grubu" kurarak yetkililerden yardım istedi.

Mağdur vatandaşlar adına açıklama yapan Atalay Keleşoğlu, oluşturulan bu grupla mağdurların sorunlarını toplu şekilde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu soruna çözüm bulunmasını sağlamak için böyle bir girişimde bulunduklarını anlatan Keleşoğlu, "Kars'ta mağdur olan üreticilerle bir araya geldik. Şu anda 28 kişiyiz, bir yıl içinde 150'ye yakın hayvanları çalınan mağdur var. Son bir hafta içerisinde 240 hayvan çalındığını tespit ettik. Amacımız mağduriyetleri önlemek. Bir hafta önce kurduğumuz platforma 20'ye yakın köy katıldı. Kars'ın değişik köylerinde hayvan hırsızlığı var. Sayımız zaman içerisinde 100-150 kişiyi bulacak. Amacımız Doğu Anadolu'daki tüm besicileri bu konuda bilinçlendirmek." diye konuştu.

Besici Ahmet Çarman ise kendisinin de mağdur olduğunu ve hayvanlarının çalındığını aktararak, "Benim 16 tane hayvanım ahırdan çalındı. Jandarmaya gittik bilgi verdik, henüz bulunmadı. Burada bir dayanışma grubu kurduk. Hayvanlarımız bulunmaz ise hakkımızı Ankara'ya giderek arayacağız." dedi.

Rufet Mencütekin de yetkililerden hırsızlık olaylarının önlenmesi ve çalınan hayvanların bulunması konusunda yardım etmesini istedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:45
  1. Ankara
  2. Kars
  3. Kurban Bayramı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    1. Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    2. Kapıkule'de tatilci yoğunluğu sürüyor
    3. HDP’li vekil gözaltına alındı
    4. Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı
    5. Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
    6. Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
    7. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    8. Alaşehir’in yeni terminali açılış için..
    9. Sıcaklar tahinli pideye ilgiyi azaltmadı
    10. Suriyeli işadamları ile istişare..
    11. TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    12. Yüzme kurslarına yoğun ilgi
    13. Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu
    14. 2017 kuru kayısı ihracat sezonu başladı
    15. Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar..
    16. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine..
    17. Terör örgütüne bir darbe daha!
    18. 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    19. Seyir halindeki kamyonet yandı
    20. Katarlı hacıların yaşadıkları..
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı