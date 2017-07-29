Hayvanları çalınan vatandaşlar dayanışma grubu kurdu

Kars'ta, Kurban bayramı öncesi hayvanları çalınan bazı vatandaşlar, bir araya gelip kurdukları "dayanışma grubu"yla sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.



Kurban Bayramı öncesi yaşanan hırsızlık olaylarına tepki gösteren besiciler, sorunlarının çözüme kavuşmasını sağlamak için "dayanışma grubu" kurarak yetkililerden yardım istedi.

Mağdur vatandaşlar adına açıklama yapan Atalay Keleşoğlu, oluşturulan bu grupla mağdurların sorunlarını toplu şekilde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu soruna çözüm bulunmasını sağlamak için böyle bir girişimde bulunduklarını anlatan Keleşoğlu, "Kars'ta mağdur olan üreticilerle bir araya geldik. Şu anda 28 kişiyiz, bir yıl içinde 150'ye yakın hayvanları çalınan mağdur var. Son bir hafta içerisinde 240 hayvan çalındığını tespit ettik. Amacımız mağduriyetleri önlemek. Bir hafta önce kurduğumuz platforma 20'ye yakın köy katıldı. Kars'ın değişik köylerinde hayvan hırsızlığı var. Sayımız zaman içerisinde 100-150 kişiyi bulacak. Amacımız Doğu Anadolu'daki tüm besicileri bu konuda bilinçlendirmek." diye konuştu.

Besici Ahmet Çarman ise kendisinin de mağdur olduğunu ve hayvanlarının çalındığını aktararak, "Benim 16 tane hayvanım ahırdan çalındı. Jandarmaya gittik bilgi verdik, henüz bulunmadı. Burada bir dayanışma grubu kurduk. Hayvanlarımız bulunmaz ise hakkımızı Ankara'ya giderek arayacağız." dedi.

Rufet Mencütekin de yetkililerden hırsızlık olaylarının önlenmesi ve çalınan hayvanların bulunması konusunda yardım etmesini istedi.

Kaynak: AA