Hayvanlara yiyecek bırakmak için gitti, ormanda kayboldu!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa mahallesinde oturan İbrahim A, sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak için 16 SCA 38 plakalı otomobiliyle gittiği Kuruçeşme mahallesindeki ormanlık alanda, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle kayboldu. İbrahim A'dan uzun süre haber alamayan eşi E.A, Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesabına eşinin kaybolduğu yönünde bir mesaj gönderdi.
İhbar üzerine harekete geçen Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, bölgede operasyon başlattı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanda ekipler önce İbrahim A'nın otomobilini buldu. 3 saatlik bir çalışmanın ardından da İbrahim A.'ya ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan İ.A'nın durumunun iyi olduğu belirlendi.
Ekipler tarafından evine getirilen İbrahim A.'nın kış aylarında ormanlık alanlara giderek sokak hayvanlarına yiyecek bıraktığı öğrenildi.