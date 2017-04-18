Hayvanlara kiralık kamyonla su taşıyor

Kenya'da, Patrick Mwalua isimli çiftçi, ülkenin en büyük ve en eski tabiat parkı Tsavo'da kuraklıktan etkilenen hayvanlara kiraladığı kamyonla su taşıyor. 2009'daki kuraklıkta parktaki hayvanların yüzde 40'ı hayatını kaybetmişti. Mwalua, son altı aydır, haftada birkaç kez, 70 kilometreden fazla yol yaparak susayan hayvanların yardımına koşuyor.

Hayvanlara haftada 12 bin litre su taşıyan çiftçi, işin masraflarını, bağışlarla karşılamaya çalışıyor. Mwalua, motivasyonunu şöyle açıklıyor:

"Bir Kenyalı olarak, insanların yabani hayattaki hayvanlara yardım etmek için pek ellerini taşın altına sokmadıklarını söyleyebilirim. Ben de büyüdüğümde, 'Artık zamanı geldi ve yabani hayat için bir şeyler yapmaya odaklanmalıyım' dedim."

Amacı parkta su kuyusu açmak

Mwalua'nın nihai amacı, bağışlarla kendi su kamyonunu almak ve parkta bir su kuyusu açmak. Tsavo Mirası Vakfı Başkanı Jacop Kipsongo'nun kuraklığın parktaki hayvanlar için ne tür bir tehdit oluşturduğunu açıklayan sözleri Mwalua'nın çabasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor:

"Yasa dışı avlanma ve yaban hayatı suçlarına karşı mücadeleye yoğunlaşmış durumdayız. Fakat en büyük suç, Tsavo'da çevreyi korumaya başlamazsak hayvanları susuz bırakmak olacak. Eğer yasa dışı avlanmaya odaklandığımız gibi Tsavo'ya tekrar su getirecek ıslah çalışmalarına da biraz odaklanmazsak, gerçekten bütün yaban hayatını kaybedeceğiz."

Kaynak: Aljazeera