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Hayvanlara aşırı sıcak önlemi

Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki canlılar, yurdu etkisi altına alan Kuzey Afrika sıcaklarına karşı çeşitli yöntemlerle serinletilmeye çalışılıyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:41
Hayvanlara aşırı sıcak önlemi

 Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki canlılar, yurdu etkisi altına alan ve kentte 45 dereceyi bulan Kuzey Afrika sıcaklarına karşı çeşitli yöntemlerle serinletilmeye çalışılıyor.

Kepez ilçesinde 330 dönüm orman arazisinde yer alan ve 130'u aşkın türde bin 500'e yakın hayvanın bulunduğu bahçedeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alındı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, deve, zebra ve geyik gibi hayvanları fıskiyelerle serinletiyor.

Aslan, kaplan gibi yırtıcıların buzlu gıdalarla beslendiği hayvanat bahçesinde ayılar ise günün sıcak saatlerinde havuzda serinliyor. Kaz, ördek gibi kanatlı hayvanlar da sıcak havanın olumsuz etkisinden kurtulmak için suya giriyor.

Şempanze Mayki'ye özel ilgi

Yaklaşık 9 ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince Alanya'dan getirilerek Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilen ve "Mayki" ismi verilen 4 yaşındaki şempanzeye özel ilgi gösteriliyor.

Yiyeceklere ulaşmadaki maharetiyle ziyaretçilerden büyük ilgi gören Mayki'ye, sıcağın olumsuz etkisinden kurtulması için soğuk meyve "ikram" ediliyor. Bakıcıları tarafından kafesinde banyo yaptırılan Mayki'nin tüyleri taranarak aşırı sıcaktan korunması amaçlanıyor. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:41
  1. Afrika
  2. Antalya
  3. Alanya
  4. Kepez
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