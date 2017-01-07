Hayvanlar için doğaya yem bırakın

Bu haber 246 kez okundu

YENİAKİT.COM.TR - Yoğun kar yağışı İstanbul'u vurdu. Kar kalınlığının giderek arttığı yağışta sokak hayvanlarının aç kalmaması için yem bırakılması çağrısı yapılıyor.

BOZULMAMIŞ YİYECEKLERİNİZİ BIRAKABİLİRSİNİZ

Evde artan ama bozulmamış yiyeceklerinizi temiz bir kap içinde sokağa bırakabilirsiniz. Varsa kediler ve köpekler için sokağa hazır mama bırakabilirsiniz. Bir parça et ile pişirilmiş makarna ya da marketten getirirken kırılmış yumurtalardan yapılma bir omlet sokak hayvanları için faydalı olacaktır.

Büyük pet şişelerden birini keserek bir yemek kabı yapabilirsiniz.

Kuşlar için bahçelere, parklara buğday serpebilirsiniz.

BARINAKLAR YAPABİLİRSİNİZ

Naylon poşetlerle kaplanmış paket kutularını sokağınızın güvenli ve ıslanmayan yerlerine bırakarak hayvanlara bir parça daha koruma sağlayabilirsiniz.

'SİZ YERDEKİLERE MERHAMET EDİNİZ Kİ...'

Hayvanları güçleri yetmeyen işlere koşarak yormak, dövmek, yüzlerine vurmak, işkence etmek ve aç, susuz bırakmak merhamet ölçüleri ile bağdaşmaz. Böyle bir davranış, derdini anlatamayan canlılara zulümdür. Allah’tan başka koruyucusu olmayan bu canlılara karşı merhametsiz ve acımasız davranmanın ise cezası çok ağırdır.

Müslümanın kalbi, insanlara ve diğer canlılara karşı sevgi ve şevkat duyguları ile doludur. Kimseyi incitmez. İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunur. Böyle olan kimseye Allah (c.c) da merhamet eder.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

“Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsinler. ” (Ebu Davud,Edeb,66 / Tirmizi, Birr, 16)

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” (Buhari, Edeb, 18)