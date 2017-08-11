Hayvanlar da ölüyor, bari buna ses çıkarın!

Suriye savaşında 6 yıl geride kalırken 1milyondan fazla çocuk, yaşlı, kadınlarında bulunduğu sivil katledildi, katledilmeye devam ediyor. Avrupa'da 2,3 kişinin ölümüyle bir araya gelen dünya devletleri sessizliğe bürünmüş aksine nasıl daha fazlasını katlederiz yada katlettiririz diye sinsice planlar yapmaya devam ediyor.



Esed rejimi ile Muhalifler cephe'de savaşırken, her defasında cephe'de kaybeden rejim acısını sivil yerleşim yerlerini müteffiği Rusya ile bombalamakta buluyor. Bombardımanda ölen çocuklar, kadınlar için Avrupa sessizliğe bürünürken, hayvanlar içinde durumun bundan bir farkı kalır tarafı yok.



Dünya hayvansever dernekleri için Suriye'de ölen çocuklar ve kadınlar nasıl değersiz ise, aynı şekilde ölen hayvanlarda değersiz sanırım. Sokaklarda yaşayan hayvanlara sahip çıkmak için seferber olan sözde sivil toplum kuruluşları bırakın, hayvanlara sahip çıkmayı insanlarına sahip çıkmayı başaramadılarki?



Suriye'nin Doğu guta, Cobar ve Ain Terma gibi ağır bombardıman bölgelerinde değil insan bulmak canlı hayvan bile neredeyse şuanda yok denerecek kadar az seviyede. Hergün onlarca kez bombardıman altında kalan beldelerde hayvanlarda ölüm-kalım savaşı vermeye devam ediyor.

ıslahhaber