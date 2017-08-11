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Hayvandan insana organ naklinde sona doğru

Organ yetersizliğinden ölümler son bulacak mı? Hayvandan insana organ nakli çalışmalarında durum ne?İşte detaylar...

11 Ağustos 2017 Cuma 08:01
Hayvandan insana organ naklinde sona doğru

Ağustos ayı başında ilk kez başarılı bir şekilde insan embriyosundaki sorunlu genleri düzeltmeyi başararak, kalıtsal hastalıkların kuşaktan kuşağa aktarılmasının önüne geçebilecek keşfe imza atan bilim dünyası, insanlık için müthiş bir çalışmayı daha tamamladı. Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, hayvan DNA'sında bulunan ve hayvan orgalarının insanlara nakledilmesinin önündeki engeli kaldırdırmaya bir adım daha yaklaştı.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre; bilim insanları on yılladırdır insan vücudu tarafından reddedilmeyecek bir domuz dokusu geliştirmeye çalışıyordu. Çünkü organları hem boyut hem de işlev olarak insanınkiyle çok benzer olan domuzların tüm DNA'ları, insan hücrelerini etkileyen ve organ naklini imkansız kulan virüsler içeriyor.

Bu bağlamda Profesör George Church ve Harvard Üniversitesi'ndeki meslektaşları, çığır açan gen düzeltme teknoloji Crispr'ı kullanarak, söz konusu virüsleri domuzların genomundan temizledi. Sonrasında embriyolar dişi bir domuza nakledilerek sağlıklı 37 domuz yetiştirildi.

eGenesis adlı grubun kurucularından Luhan Yang ise sıradaki adımın domuzlarla organları insan vücudunda efektif bir şekilde çalışacak şekilde oynamak olduğunu anlattı. 

Sterilize domuz dokuları halihazırda kalp kapakçığı ya da kornea nakli gibi operasyonlarda kullanılırken, bilim insanları böbrek gibi domuz organlarının insana nakledilmesiyle bağışçı sıkıntısının ortadan kalkacağını düşünüyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:01
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  • EnverEnver1 sa önce
    Abi, bu nasıl olur, şimdi yaşamak için tiksindiğimiz bir hayvanın bir parçasını mı takacaklar, acil fıkhi bir açıklama bekliyoruz!
  • EnverEnver1 sa önce
    Ecel günü ve vakdi asla değişmez sadece insanoğlu gününü,saatini nasıl bekleyeceği belki değişir yoksa ecel zamanı asla değişmez,ölümler geçikmez.Bunda süphe veya tezada düşen şirke düşerki bu da imanının kaybıdır.
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