Hayvandan insana organ naklinde sona doğru

Ağustos ayı başında ilk kez başarılı bir şekilde insan embriyosundaki sorunlu genleri düzeltmeyi başararak, kalıtsal hastalıkların kuşaktan kuşağa aktarılmasının önüne geçebilecek keşfe imza atan bilim dünyası, insanlık için müthiş bir çalışmayı daha tamamladı. Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, hayvan DNA'sında bulunan ve hayvan orgalarının insanlara nakledilmesinin önündeki engeli kaldırdırmaya bir adım daha yaklaştı.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre; bilim insanları on yılladırdır insan vücudu tarafından reddedilmeyecek bir domuz dokusu geliştirmeye çalışıyordu. Çünkü organları hem boyut hem de işlev olarak insanınkiyle çok benzer olan domuzların tüm DNA'ları, insan hücrelerini etkileyen ve organ naklini imkansız kulan virüsler içeriyor.

Bu bağlamda Profesör George Church ve Harvard Üniversitesi'ndeki meslektaşları, çığır açan gen düzeltme teknoloji Crispr'ı kullanarak, söz konusu virüsleri domuzların genomundan temizledi. Sonrasında embriyolar dişi bir domuza nakledilerek sağlıklı 37 domuz yetiştirildi.

eGenesis adlı grubun kurucularından Luhan Yang ise sıradaki adımın domuzlarla organları insan vücudunda efektif bir şekilde çalışacak şekilde oynamak olduğunu anlattı.

Sterilize domuz dokuları halihazırda kalp kapakçığı ya da kornea nakli gibi operasyonlarda kullanılırken, bilim insanları böbrek gibi domuz organlarının insana nakledilmesiyle bağışçı sıkıntısının ortadan kalkacağını düşünüyor.