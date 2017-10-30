Hayvancılıkta yerli modele destek

Yerli et üretimini artırmak ve yeterli hale getirmek için Milli Tarım Projesi’nin ikinci ayağı olan Hayvancılıkta Yerli Üretim Destekleme Modeli oluşturuldu. Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde olan 30 il, Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgesi olarak belirlendi. Buzağı ölüm oranları azaltılması neticesinde, her yıl 400 bin baş buzağı kurtarılması amaçlanıyor. Karayollarının kesişme noktalarında 7 hayvan dinlendirme ve kontrol merkezleri kurulacak.

BUZAĞI İHTİYACI KARŞILANACAK

Üstün verimli damızlıklardan elde edilecek embriyolar 15 bin baş düveye nakledilerek Türkiye’nin buzağı ihtiyacı karşılanacak. Türkiye’nin hayvan varlığının yıllık kaba yem ihtiyacı 62,9 milyon ton. Milli Tarım Projesi ile ihtiyacımız olan kaliteli kaba yemin tamamını üretilecek.

30 ŞEHİR BELİRLENDİ

Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde olan 30 il, Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgesi olarak belirlendi. Meraların daha etkin ve verimli kullanılması, otlatma kapasitelerinin arttırılması amacıyla mera ıslah projeleri destekleniyor. Üç yılda 350 bin hektar mera alanında ıslah çalışması yapılarak hizmete sunulacak.

100 BİN TON EK ÜRETİM SUNULMUŞ OLACAK

Buzağı ölümlerinin önüne geçilerek her yıl yaklaşık 100 bin ton ilave et üretimi sağlanacak. Hayvanların beslenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla yurtiçi hayvan hareketlerini yoğun yapıldığı karayollarının kesişme noktalarında 7 hayvan dinlendirme ve kontrol merkezleri kurulacak. Buralarda tüm hayvan hareketlerini kontrol ederek olası hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemeyi ve hayvan nakillerinin sağlıklı yürütülmesi amaçlanıyor.