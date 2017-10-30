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Hayvancılıkta yerli modele destek

Türkiye, 'Milli Tarım Projesi' kapsamında, yerli üretim modeline hız veriyor. İlk aşamada, buzağı ölümleri azaltılarak, 100 bin ton ek et üretimi amaçlanıyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:31
Hayvancılıkta yerli modele destek

Yerli et üretimini artırmak ve yeterli hale getirmek için Milli Tarım Projesi’nin ikinci ayağı olan Hayvancılıkta Yerli Üretim Destekleme Modeli oluşturuldu. Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde olan 30 il, Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgesi olarak belirlendi. Buzağı ölüm oranları azaltılması neticesinde, her yıl 400 bin baş buzağı kurtarılması amaçlanıyor. Karayollarının kesişme noktalarında 7 hayvan dinlendirme ve kontrol merkezleri kurulacak.

BUZAĞI İHTİYACI KARŞILANACAK

Üstün verimli damızlıklardan elde edilecek embriyolar 15 bin baş düveye nakledilerek Türkiye’nin buzağı ihtiyacı karşılanacak. Türkiye’nin hayvan varlığının yıllık kaba yem ihtiyacı 62,9 milyon ton. Milli Tarım Projesi ile ihtiyacımız olan kaliteli kaba yemin tamamını üretilecek.

30 ŞEHİR BELİRLENDİ

Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde olan 30 il, Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgesi olarak belirlendi. Meraların daha etkin ve verimli kullanılması, otlatma kapasitelerinin arttırılması amacıyla mera ıslah projeleri destekleniyor. Üç yılda 350 bin hektar mera alanında ıslah çalışması yapılarak hizmete sunulacak.

100 BİN TON EK ÜRETİM SUNULMUŞ OLACAK

Buzağı ölümlerinin önüne geçilerek her yıl yaklaşık 100 bin ton ilave et üretimi sağlanacak. Hayvanların beslenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla yurtiçi hayvan hareketlerini yoğun yapıldığı karayollarının kesişme noktalarında 7 hayvan dinlendirme ve kontrol merkezleri kurulacak. Buralarda tüm hayvan hareketlerini kontrol ederek olası hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemeyi ve hayvan nakillerinin sağlıklı yürütülmesi amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 08:31
  1. Türkiye
  2. Doğu Anadolu
  3. Karadeniz
  • HALİL TAŞHALİL TAŞ1 sa önce
    BEN BU TARIM BAKANLIĞINI ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM. HAYVAN NAKLİ VE KONTROL İÇİN 7 TANE HAYVAN DİNLENDİRME YERİ KURULACAK DİYOR. YA BU MEMLEKETTE HASTALIKTAN ARİ(HİÇ HASTA OLMAMIŞ, MİKROP TAŞIMAYAN) BİR TANE İL VARMI Bİ AÇIKLASINLAR. BU YIL 10 TANE KOYUNUMUZ ÇİÇEKTEN ÖLDÜ, NE HAYVAN ALDIK NEDE SATTIK HASTALIK ÇIKIŞI BİZDEN DEĞİLDİ YİNEDE BİZE BULAŞTI. SEN ŞİMDİ 7BÖLGEDE BÖYLE YERLER KURARSAN HASTALIK BULAŞMAMASINI GARANTİ EDECEKMİSİN? EDEMEYECEKSİN BU KADAR BASİT. FARKLI YERDEN GELEN HAYVANLARIN HİÇ BİR ŞEKİLDEBİR ARAYA GELMEMESİ LAZIM. BİZ BUNU DÜŞÜNÜYORUZ TARIM BAKANLIĞI DÜŞÜNEMİYORMU? HA DESELERKİ YURTDIŞINDAN HAYVAN GETİRİLEN HAYVANLAR İÇİN GEÇERLİ YİNE AYNI ŞEY GEÇERLİ. HAYVANLAR BİR ARADA DURMAMALI. ÖRNEK HASTALIK YOK DENEN FRANSADA BİNLERCE VEREMLİ HAYVANI MİLLETE YEDİRMİŞLER.
Bugünkü Akit

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