Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu kokteyl

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için bazı önlemler alındı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:17
Hayvanat bahçesi sakinlerine buzlu kokteyl

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için bakıcıları onları sık sık hortumlarla su tutarak serinletiyor, bazılarına ise buzlu kokteyl veriliyor.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü konumda bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.

Termometrenin 40 derece gösterdiği Gaziantep'te deve, fil, deve kuşu gibi hayvanlar bakıcıları tarafından sık sık hortumlarla su tutularak serinletiliyor. Aslan, kaplan ve ayı gibi vahşi hayvanlara ise buzlu kokteyl veriliyor.

"Hayvanlar, serinleme havuzuna giriyorlar"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı hayvanların aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebildiklerini belirtti.

Sıcaklıklara yönelik önlemler aldıklarını aktaran Özsöyler, "Havaların ısınmasıyla özellikle kaplan, leopar, ayı ve deve kuşu gibi hayvanları serinletmek için bazı önlemler alıyoruz. Sıcaklığın 40-45 derece olduğu durumda, kendi barınaklarında serinleme havuzları bulunuyor. Hayvanlar, bu serinleme havuzuna giriyorlar. Tabii bu yetmiyor. Kendilerine serin tutacak yiyecekler veriyoruz. Bu yüzden ayılara dondurulmuş meyve kokteyli, vahşi hayvanlara ise dondurulmuş et kokteylini veriyoruz." dedi.

Özsöyler, bu uygulamayla hayvanları serinletmeye çalıştıklarını kaydederek, "Bu sayede hayvanlarımızın yaşam standartlarını üst düzeye çıkartmış oluyoruz. Hayvanlar, serin yiyecekler yediği zaman hem üremeleri çoğalıyor hem de daha mutlu oldukları gözlemleniyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde hayvanlar sıcaktan bunalıyor aynı zamanda yaşam standartlarının düşmesine de neden oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:17
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Danimarka, cami yardımlarına 'sert tedbirler' alacak
    1. Danimarka, cami yardımlarına 'sert..
    2. Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
    3. Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim..
    4. Müslümanlara karşı yeni önlemler..
    5. 762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden..
    6. İsrail bir kez daha o noktaları vurdu
    7. Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi
    8. Bi bıkmadılar gitti! AK Parti ve..
    9. Yaralılara yardım ederken darbeciler..
    10. NATO panikte... daha fazla asker..
    11. Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava..
    12. Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat..
    13. Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu
    14. ABD geri adım atıyor... o uygulama..
    15. Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!
    16. Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    17. Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki..
    18. Müslüman bebeğin ölümüne sebeb oldular
    19. Belhanda İstanbul'a geliyor
    20. Alman Stewen Müslüman Abdullah oldu!..
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...