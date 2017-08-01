Hayvan pazarları yüksek fiyatlardan dolayı durgun

Geçen yıla göre 2 kat artan küçükbaş hayvan fiyatları bu yıl bölgede bulunan hayvan pazarlarında durgunluk yaşanmasına neden oluyor.

Aslanapa’dakoyun yetiştiriciliği yapan Ahmet Berber, ’’Geçen yıl 700 ile 800 lira arası değişen küçükbaş hayvan fiyatları ,bu yıl 1200 ile 1500 lira arası değişiyor. Büyükbaş kurbanlık hayvanlarda geçen yıl 4 ile 5 bin lira arası olan fiyatlar, aynı kiloda olan hayvanlar için bu yıl 7 ile 8 bin lira arası değişiyor. Bu fiyat artışları bölgede bulunan hayvan pazarlarına da yansıdı. Pazarlar durgun. Kurban bayramına doğru hareketliliğin artmasını ve özellikle canlı kilogram fiyatı 38 lira olan küçükbaş hayvan fiyatının inmesini bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)