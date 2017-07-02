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Hayvan hırsızı kıskıvrak yakalandı

Kars’ta büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan bir kişi, polisin başarılı çalışması ile kıskıvrak yakalandı. Çalınan 7 büyükbaş hayvan ise sahiplerine telim edildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:03
Hayvan hırsızı kıskıvrak yakalandı

Kars’ta il merkezi ve ilçelerde hayvan hırsızlıklarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptığı titiz çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştiren zanlıları tespit etti. Digor ilçesi Dumanlı Yaylası’ndan 7 adet büyükbaş hayvanı çalan E.Ö., kamyonette çalınan hayvanlarla birlikte yakalandı. E.Ö. gözaltına alınırken, çalınan 7 büyükbaş hayvan ise kamyon ile birlikte muhafaza altına alındı. Muhafaza altına alınan hayvanlar daha sonra sahiplerine teslim edildi. Üzerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirilen E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, olaya karıştığı anlaşılan 3 kişinin yakalanması için de geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:03
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kars
  3. Çal
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