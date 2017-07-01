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Hayvan hakları savunucularından yasa tasarısına tepki

Hayvan Hakları Konfederasyonu Şanlıurfa Temsilcisi Ayhan Demir, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğini içeren yasa tasarısına tepki gösterdi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:11
Hayvan hakları savunucularından yasa tasarısına tepki

Yurt genelinde başlatılan hayvan haklarını koruma eylemi Şanlıurfa’da da yapıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı Rabia Meydanı’nda bir araya gelen 10 kişilik hayvan hakları savunucusu, ellerindeki dövizlerle Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısına tepki gösterdi.

Grup adına açıklamalarda bulunan Hayvan Hakları Savunucusu Şanlıurfa Temsilcisi Ayhan Demir, "Bilindiği üzere yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Bu yasanın Kabahatler Kanunu’ndan çıkarılıp Ceza Kanunu uygulanmasını istiyoruz. Ceza Kanunu’nda olduğu zaman insanlar için caydırıcı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Grup, açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:11
  1. Şanlıurfa
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