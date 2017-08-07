Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusu!
Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hayrettin Karaman hakkında geçtiğimiz günlerde yazdığı yazıdan dolayı Hak ve Adalet Platformu tarafından suç duyurusunda bulunulacak.Suç duyurusunda bulunacak isimlerden büyük çoğunluğunun terör örgütü PKK yanlısı ve CHP'li olması dikkat çekti.07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:29
Adem Geverî, Ahmet Kaya, Berrin Sönmez, Cihangir İslam, Diyadin Fırat, Edip Yüksel, Ekrem Baran, Fatma Bostan Ünsal, Halil İbrahim Yenigün, Hüda Kaya, İbrahim Sediyani, İslam Özkan, Kadrican Mendi, Mehmet Bekâroğlu, Mehmet Efe, Muharrem Şaşkın, Nurcihan Saatçioğlu Rençber, Nurten Ertuğrul, Ömer Atalar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Recep İhsan Eliaçık, Süheyla İnal ve Yasin Altıntaş olmak üzere yirmiden fazla ilahiyatçı, siyasetçi, gazeteci ve yazarın bir araya geldiği, “Hak ve Adalet Platformu” Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Hak ve Adalet Platformu olarak Hayrettin Karaman hk. suç duyurusu yapıyoruz. 7 Ağustos Pazartesi saat 13.00'da Çağlayan Adliyesi'ndeyiz.— Hak Adalet Platformu (@hakveadaletpl) 5 Ağustos 2017