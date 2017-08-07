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Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusu!

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hayrettin Karaman hakkında geçtiğimiz günlerde yazdığı yazıdan dolayı Hak ve Adalet Platformu tarafından suç duyurusunda bulunulacak.Suç duyurusunda bulunacak isimlerden büyük çoğunluğunun terör örgütü PKK yanlısı ve CHP'li olması dikkat çekti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:29
Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusu!

Adem Geverî, Ahmet Kaya, Berrin Sönmez, Cihangir İslam, Diyadin Fırat, Edip Yüksel, Ekrem Baran, Fatma Bostan Ünsal, Halil İbrahim Yenigün, Hüda Kaya, İbrahim Sediyani, İslam Özkan, Kadrican Mendi, Mehmet Bekâroğlu, Mehmet Efe, Muharrem Şaşkın, Nurcihan Saatçioğlu Rençber, Nurten Ertuğrul, Ömer Atalar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Recep İhsan Eliaçık, Süheyla İnal ve Yasin Altıntaş olmak üzere yirmiden fazla ilahiyatçı, siyasetçi, gazeteci ve yazarın bir araya geldiği, “Hak ve Adalet Platformu” Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:29
  1. Hayrettin Karaman
  2. suç duyurusu
  3. Hak ve Adalet Platformu
  4. Yeni Şafak
  • MustafaMustafa59 dk önce
    etrafınızda o kadar kafir münafık zındık varken sizin gücünüz ancak müslümana yeter
  • AliAli1 sa önce
    Yazık size.
  • Osman soyluOsman soylu1 sa önce
    Kendiniz kırdıgınız yumurtalara bakın önce ne dedi adam.
  • ErayEray1 sa önce
    ne o zorunuza mi gitti hocanın söyledikleri suslumanlar...
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK1 sa önce
    Bu kadar meselenin içinde sigaraya takılanları kınıyorum.karınca kadarıncaben hocadan tarafım.Sigaraya ters tarafım.
  • HacıHacı1 sa önce
    Hocam doğruyu söylemişti halbuki.
  • hercaihercai1 sa önce
    Sebeb? Basortulu kadinlara soyledigi sozler uzerinemi? Sigaranin haram oldugunu soyledigi icinmi?
  • GAZİOGLUGAZİOGLU1 sa önce
    Hoca hayasızlık edepsizlik yapmayın dedi onlar üzerlerine almış. Yarası olan gocunur
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