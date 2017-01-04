Hayret! Yaralı Filistinliyi şehit eden İsrailli asker 'suçlu' bulundu

Batı Şeria'nın El Halil kentinde, yaralı halde yerde yatan bir Filistinliyi öldüren İsrail askeri 'kasıt olmadan öldürme'den suçlu bulundu.
İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu El Halil kentinde, İsrail askerleri tarafından vurulan ve yerde bilinçsiz halde yatan Filistinli Abdul Fetih El Şerif, Elor Azaria isimli bir İsrail askeri tarafından başından vurularak öldürülmüştü.
Uluslararası basının geniş şekilde yer vermesinin ardından başlayan yargı sürecinde Azaria'nın 'kasıtsız adam öldürme suçundan yargılanmasına karar verilmişti.