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Hayreddin Soykan kitaplarına kavuştu

28 Şubat döneminden kalma bir davası nedeniyle tutuklanıp yeniden cezaevine gönderilen Akademya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hayreddin Soykan’a yönelik zulüm zinciri kırıldı.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:08
Hayreddin Soykan kitaplarına kavuştu

28 Şubat döneminden kalma bir davası nedeniyle tutuklanıp yeniden cezaevine gönderilen Akademya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hayreddin Soykan’a yönelik zulüm zinciri kırıldı. 28 Şubat darbesine karşı bildiriler yazarak, etkili-yetkili kişilere gönderme suçundan dolayı 2 aydır Silivri Cezaevi’nde tutulan Hayrettin Soykan’ın kitaplarına kavuştuğu, açlık grevini de sonlandırdığı öğrenildi.

OLUMSUZLUKLAR AŞILDI

Gazetemiz Akit, geçtiğimiz günlerde 28 Şubat mazlumlarından Akademya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hayreddin Soykan’ın cezaevinde yaşadığı sıkıntıları gündeme getirmişti. 28 Şubat Darbesi’ne (1998) karşı bildiriler yazarak etkili-yetkili kişilere göndermek “suçundan” 26 Mayıs’tan bu yana iki aydır Silivri Cezaevi’nde tutulan Hayreddin Soykan’ın Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun kitapları verilmediği ve cezaevi içinde yaşadığı bir takım olumsuzluklar sebebiyle açlık grevine başladığı ifade edilmişti. 20 yıl sonra hürriyetinden yeniden men edilen Soykan’ın cezaevinde yaşadığı olumsuzlukların aşıldığı belirtildi. Cezaevinde yeniden kitaplarına kavuşan Soykan’ın protesto amaçlı başlattığı açlık grevinin de sonlandırıldığı öğrenildi.

 MUHAMMED UZUN

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:08
  1. Akademya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hayreddin Soykan
  2. 28 Şubat darbesi
  3. Hayrettin Soykan
  4. açlık grevi
  5. Hayreddin Soykan
  • Salih YetinSalih Yetin1 sa önce
    Çevik Bir'i Fetö'cü hakimler tahliye etti.Mazlumlar hala hapiste.BöyleAdalet Olmaz.
  • Hasan HüseyinogluHasan Hüseyinoglu2 sa önce
    Ne yapacak AKP hakimlere savcılara emir mi verecek..?
  • ZaferZafer3 sa önce
    AKP bu ülkeyi kendisinin yönettiğini bana inandirabilirmi
  • ihsanihsan4 sa önce
    28 şubat failleri serbestçe ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar dava ne oldu medya sendika yargı ayakları ne olduzalimler serbest olurmu
  • hasanhasan4 sa önce
    size olunca zulüm nuriye ve semiha yapilinca hak degilmi
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