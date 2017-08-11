Hayreddin Soykan kitaplarına kavuştu

28 Şubat döneminden kalma bir davası nedeniyle tutuklanıp yeniden cezaevine gönderilen Akademya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hayreddin Soykan’a yönelik zulüm zinciri kırıldı. 28 Şubat darbesine karşı bildiriler yazarak, etkili-yetkili kişilere gönderme suçundan dolayı 2 aydır Silivri Cezaevi’nde tutulan Hayrettin Soykan’ın kitaplarına kavuştuğu, açlık grevini de sonlandırdığı öğrenildi.

OLUMSUZLUKLAR AŞILDI

Gazetemiz Akit, geçtiğimiz günlerde 28 Şubat mazlumlarından Akademya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hayreddin Soykan’ın cezaevinde yaşadığı sıkıntıları gündeme getirmişti. 28 Şubat Darbesi’ne (1998) karşı bildiriler yazarak etkili-yetkili kişilere göndermek “suçundan” 26 Mayıs’tan bu yana iki aydır Silivri Cezaevi’nde tutulan Hayreddin Soykan’ın Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun kitapları verilmediği ve cezaevi içinde yaşadığı bir takım olumsuzluklar sebebiyle açlık grevine başladığı ifade edilmişti. 20 yıl sonra hürriyetinden yeniden men edilen Soykan’ın cezaevinde yaşadığı olumsuzlukların aşıldığı belirtildi. Cezaevinde yeniden kitaplarına kavuşan Soykan’ın protesto amaçlı başlattığı açlık grevinin de sonlandırıldığı öğrenildi.

MUHAMMED UZUN

