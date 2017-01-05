Hayırseverlerin yardımı ile ayakları ısındı

Erzurum'un Çat ilçesindeki bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Yasin Sepil'in, müzik ve sporla çocuklara okulu sevdirdiği haberini okuyan hayırseverler, gönderdikleri yardım malzemeleriyle köy çocuklarının ısınmasına katkıda bulundu.

Kent merkezine 60 kilometre mesafedeki 200 haneli Soğukpınar Mahallesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Yasin Sepil'in okula devamsızlığı olan köy çocuklarını müzik ve sporla okula kazandırmasına ilişkin haberin, Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla servis edilerek geniş kitlelere yayılması, birçok hayırseveri harekete geçirdi.

Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'daki köy çocuklarının iklim nedeniyle zor şartlar altında eğitim gördüğünü düşünen hayırsever vatandaşlar, öğretmen Sepil ile sosyal medya aracılığıyla iletişime geçerek, köy çocukları için ihtiyaç duyulan giyim, ayakkabı ve spor malzemelerini gönderdi.

Hayırsever vatandaşlarca okula gönderilen mont, ayakkabı, kazak, futbol topu ve formaların bulunduğu yardım malzemelerini alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Yasin öğretmene bağlama ve gitar da gönderildi

Öğretmen Yasin Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıra dışı bir yöntem kullanarak köy çocuklarını müzik ve sporla okulu sevdirmeye çalıştığını anımsattı.

Çalışmalarının AA'nın haberiyle geniş kitleye ulaştığını ifade eden Sepil, şöyle konuştu:

"Haberi gören ülkemizin dört bir yanındaki duyarlı vatandaşlarımız, köy çocuklarına yardım için seferber oldu. Sosyal medya aracılığıyla ve telefonla benimle iletişime geçen çok sayıda hayırsever vatandaş, bize yardım gönderdi. Çocuklara müzik ve sporla okulu sevdirdiğim için bana yardım malzemeleri arasında gitar ve bağlamanın yanı sıra spor malzemeleri de gönderildi. İlk olarak okuldaki öğretmenlerle görüşerek, sınıflarındaki yetim, öksüz ve maddi durumu iyi olmayan çocukları belirleyerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımları dağıttık."

"Köy 2 bin rakımın üzerinde olduğu için kış çetin geçiyor"

Çocuklara okulu sevdirerek, vatana sahip çıkma ve millet olma bilincini oluşturmayı hedeflediğini dile getiren Sepil, "Vatanını seven, işini en iyi yapandır" sözünü kendisine düstur edindiğini anlattı.

Sepil, "İnşallah bundan sonra atacağım adımlarla hem diğer meslektaşlarıma örnek olmaya hem de çocuklara okulu sevdirip, iyi bir birey olmalarını sağlamaya çalışacağım. Köyümüz 2 bin rakımın üzerinde olduğu için kış çetin geçiyor. Maddi durumları iyi olmadığı için çocuklar da okula kara lastikle geliyor. Çocukların artık ayakları üşümeyecek. Sıcak botlarla okula gidip gelecekler. Çocuklara futbol topu gönderilmesi de çok sevindirici. Hayatlarında hiç topu olmaya çocukların artık profesyonel lig topuyla oynaması onları mutlu edip okula bağlıyor." diye konuştu.