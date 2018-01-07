Hayırseverler yüzlerini güldürdü

Hatay'da 100 çocuk için kışlık kıyafet kampanyası başlatan Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu üyeleri, sosyal medyadan kampanyayı öğrenip destek veren hayırseverler sayesinde bin 300 çocuğun ihtiyacını karşıladı. Platformun kurucusu Ahmet Faruk Subaşı, Antakya Gençlik Merkezi’nde yardım dağıtımı sırasında, 100 çocuğa ulaşarak eksikliklerini gidermek için kampanya başlatıp bağış duyurusunu da sosyal medyadan yaptıklarını anlattı. Subaşı, bir anda büyük ilgi gören kampanyaya 14 ilden hayırseverlerin katkı verdiğini ifade etti.

BİN 300 ÇOCUĞA DAĞITILDI



Bağışçıların yolladığı atkı, eldiven, bere, mont ve bot gibi kışlık kıyafetleri, Türk ve Suriyeli bin 300 çocuğa dağıtarak yüzlerinin gülmesine vesile olduklarını belirten Subaşı, şöyle devam etti:



"İhtiyaç sahibi insanlara ve özellikle de çocuklara yardım eden bir grubuz. Tüm üyelerimiz gönüllü ve 8 yıldır çocukları mutlu etmek için çalışıyoruz. Hedefimiz 100 çocuktu, ancak hayırseverlerimiz sayesinde bin 300 çocuğa ulaştık."



Subaşı, yardımların diğer ilçelerde de süreceğini belirterek, bağışta bulunanlara teşekkür etti.