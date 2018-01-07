Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hayırseverler yüzlerini güldürdü

Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu üyeleri, sosyal medyadan kampanyayı öğrenip destek veren hayırseverler sayesinde bin 300 çocuğun ihtiyacını karşıladı.

07 Ocak 2018 Pazar 02:53
Hayırseverler yüzlerini güldürdü

Hatay'da 100 çocuk için kışlık kıyafet kampanyası başlatan Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu üyeleri, sosyal medyadan kampanyayı öğrenip destek veren hayırseverler sayesinde bin 300 çocuğun ihtiyacını karşıladı. Platformun kurucusu Ahmet Faruk Subaşı, Antakya Gençlik Merkezi’nde yardım dağıtımı sırasında, 100 çocuğa ulaşarak eksikliklerini gidermek için kampanya başlatıp bağış duyurusunu da sosyal medyadan yaptıklarını anlattı. Subaşı, bir anda büyük ilgi gören kampanyaya 14 ilden hayırseverlerin katkı verdiğini ifade etti.

BİN 300 ÇOCUĞA DAĞITILDI

Bağışçıların yolladığı atkı, eldiven, bere, mont ve bot gibi kışlık kıyafetleri, Türk ve Suriyeli bin 300 çocuğa dağıtarak yüzlerinin gülmesine vesile olduklarını belirten Subaşı, şöyle devam etti:

"İhtiyaç sahibi insanlara ve özellikle de çocuklara yardım eden bir grubuz. Tüm üyelerimiz gönüllü ve 8 yıldır çocukları mutlu etmek için çalışıyoruz. Hedefimiz 100 çocuktu, ancak hayırseverlerimiz sayesinde bin 300 çocuğa ulaştık."

Subaşı, yardımların diğer ilçelerde de süreceğini belirterek, bağışta bulunanlara teşekkür etti.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 02:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cibiliyetsiz T24’ten alçak haber
    1. Cibiliyetsiz T24’ten alçak haber
    2. Şok iddia: "Abdullah Gül, 100 bin imza..
    3. Gerekirse ABD’ye karşı dava açarız
    4. Hayırseverler yüzlerini güldürdü
    5. İşte Münir Özkul'un karanlıktan..
    6. ABD'de 'soğuk hava bombası' 22 can..
    7. Erdoğan'dan 'Cenk Tosun' sürprizi
    8. Rus askeri üssüne İHA ile saldırı
    9. Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci
    10. Erdoğan'dan Münir Özkul'un kızı ve..
    11. Tokat'ta korkutan deprem
    12. Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
    13. Alman Bakan Gabriel Çavuşoğlu'na..
    14. Hindistan'da çığ felaketi: 11 ölü
    15. İsrail'e korku dolu askeri bildiri:..
    16. İsmail Köybaşı: Çok güzel bir..
    17. MEB Müsteşarı Tekin: Anadolu imam..
    18. ABD'de büyük felakat! 22 Ölü
    19. Barcelona'dan tarihi transfer
    20. Efsanevi NASA astronotu hayatını..
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    Yeni belediye başkanı açıkladı… ’10 ayda 18 milyon zarar etti!’
    Yeni belediye başkanı açıkladı… ’10 ayda 18 milyon zarar etti!’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor