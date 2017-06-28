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Hayır yemeğine 500 kişi katıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyünde düzenlenen hayır yemeğine yaklaşık 500 kişi katıldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:23
Hayır yemeğine 500 kişi katıldı

Hayırsever köylülerin katkılarıyla bu yıl ilk defa düzenlenen hayır yemeğinde davetlilere çorba, tas kebap, pilav ve irmik helvası ikram edildi. Yemek sonunda ise topluca dua edildi.

Kızılçukur köyü Muhtarı Nevzat Güner, köylerinin sürekli göç verdiğine vurgu yaparak,”Köyümüz nüfusu 2016 nüfus verilerine göre 153. Köyümüzden başka illerde çalışan yüzlerce hemşerimiz var, ancak dini bayramlarda köye gelen köylülerin bazıları birbirini hiç tanımıyor. Bu nedenle aynı köy ve yöre halkının birbiriyle görüşüp kaynaşmasına vesile olmak amacıyla bu yıl ilk defa hayırseverlerin katkılarıyla hayır yemeği düzenledik. Hayır yemeğini bundan böyle her yıl geleneksel olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Yemeğimize katılan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun.

Kızılçukur köyündeki hayır yemeğine Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ak Parti Hisarcık İlçe Başkanı Salim Turası, İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç, Mustafa Şen, köylüler ile çevre yöre halkı katıldı.(MA-EFE)

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:23
  1. Fatih
  2. Ak Parti
  3. Kütahya
  4. Çal
  5. Hisarcık
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