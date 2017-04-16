'Hayır' standında görülen Seçim Kurulu Müdürü görevden uzaklaştırıldı!

Alınan bilgiye göre, Y.T'nin dün "hayır" standında görüldüğü iddiası üzerine YSK'ya şikayette bulunuldu.
Bunun üzerine Y.T, hakkında yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Y.T'nin dün "hayır" standında görüldüğü iddiası üzerine YSK'ya şikayette bulunuldu.
Bunun üzerine Y.T, hakkında yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
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