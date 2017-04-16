'Hayır' standında görülen Seçim Kurulu Müdürü görevden uzaklaştırıldı!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçe Seçim Kurulu Müdürü Y.T., hakkında Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılan şikayet üzerine geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

'Hayır' standında görülen Seçim Kurulu Müdürü görevden uzaklaştırıldı!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:28

Alınan bilgiye göre, Y.T'nin dün "hayır" standında görüldüğü iddiası üzerine YSK'ya şikayette bulunuldu.

Bunun üzerine Y.T, hakkında yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

 
EtiketlerYSK
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can

evet için açık propaganda yapan kamu görevlilerine hiçbir şey yapılmadı. ulan sizde ahlak sadece bacak arasında onun dışında her türlü hak yemek sizde sorun değil.

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Talip

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