İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de 'hayır' provokatörleri sokağa çıktı.

Uyarılara rağmen dağılmayan ve taşkınlık yapan provokatörlere polis müdahale etti, çok sayıda provokatör gözaltına alındı.

Bazı provokatörler tencere ve tava çalarken bazıları ise yolu trafiğe kapattı.

TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'IN SLOGANINI ATTILAR

İstanbul Bakırköy’de ise toplanan provokatörler, terör tutuklusu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganını attı.

İZMİR'DE 10 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI

İzmir’de referandum sonucu üzerinden provokasyon yapmaya çalışan 10 provokatör gözaltına alındı.

VATANDAŞLARA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Referandum hezimeti yaşayan Avrupa ve terör örgütlerinin son çare olarak sokak eylemlerini kışkırtması üzerine vatandaşlarımıza sağduyu çağrısı yapılmaya başlandı. Sosyal medyada, "Gezi'de sokağa çıkmadık vatan kurtuldu. 15 Temmuz'da Erdoğan talimat verdi, sokağa çıktık vatanı kurtardık. Biz ne zaman sokağa çıkacağımızı iyi biliriz. Erdoğan'dan başkasının 'sokağa çıkın' çağrılarına kulak asmayın. Devletimize, kolluk kuvvetlerimize güvenin" şeklinde çağrılar yapılıyor.