% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

'Hayır' provokatörleri sokağa çıktı

İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de 'hayır' provokatörleri sokağa çıktı. Uyarılara rağmen dağılmayan ve taşkınlık yapan provokatörlere polis müdahale etti, çok sayıda provokatör gözaltına alındı.

'Hayır' provokatörleri sokağa çıktı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 23:51

İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de 'hayır' provokatörleri sokağa çıktı.

Uyarılara rağmen dağılmayan ve taşkınlık yapan provokatörlere polis müdahale etti, çok sayıda provokatör gözaltına alındı.

Bazı provokatörler tencere ve tava çalarken bazıları ise yolu trafiğe kapattı.

TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'IN SLOGANINI ATTILAR

İstanbul Bakırköy’de ise toplanan provokatörler, terör tutuklusu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganını attı.

İZMİR'DE 10 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI

İzmir’de referandum sonucu üzerinden provokasyon yapmaya çalışan 10 provokatör gözaltına alındı.

VATANDAŞLARA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Referandum hezimeti yaşayan Avrupa ve terör örgütlerinin son çare olarak sokak eylemlerini kışkırtması üzerine vatandaşlarımıza sağduyu çağrısı yapılmaya başlandı. Sosyal medyada, "Gezi'de sokağa çıkmadık vatan kurtuldu. 15 Temmuz'da Erdoğan talimat verdi, sokağa çıktık vatanı kurtardık. Biz ne zaman sokağa çıkacağımızı iyi biliriz. Erdoğan'dan başkasının 'sokağa çıkın' çağrılarına kulak asmayın. Devletimize, kolluk kuvvetlerimize güvenin" şeklinde çağrılar yapılıyor.

 

 
Etiketlerhayır eylemhayır protestohayır provokasyonreferandum
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Detay

1Biz sokaklara çıkıp dükkanlara insanlara zarar vermedik 2 polise karşı gelip yıkıp dokmedik 3 yasal olmayan haberlerle ortalık karistirmadik. 4 toplumun yarisindan çoğu sistemeevet demiş zaten. Bu durumda ne olmuş oluyo. Susacaksın yeter yıllarca sadece kendinizi düşündünüz. Hukumetin başında kilictarogluda olsa seloda olsa siz onlarida istemezsiniz. Siz bu durumda ne oluyosunuz :)).Eğer siz karşı çekiyorsanız ve halkın istediğine tepki verip azginlik yapıyorsanız lütfen BYE BYEEEEEE SIZE

Cevapla

Kale

Kafalarını kaldırtmayın namussuzlar milletin iradesini yok sayarsınız siz ha alçaklar

Cevapla

ottoman

müslüman olipta hayir diyenler yaziklar olsun size diyorum yaziklar olsun nankörlük bu yaptiginiz bakin kimlerin ekmegine yag sürdünüz cahil sürüsü

Cevapla

ottoman

Itler sürüsü ac kalmislar biraz kuru ekmek verin host deyindostlar.....

Cevapla

Onur

Sen su an ne yaptinin farkindamisin. Hayır verenler müslüman değil mi yada dediğin gibi müslüman olup da hayır verenler ne. Çok Merak ediyorum surada burada vatanıni milletini seven dindar insanlarin vebalini nasıl odeyeceksiniz.

Cevapla

Kaju

İnsanlar demokratik protesto haklarını kullanıyorlar. Saygı göstermek gerekir.

Cevapla

diyarbakir

Soysuzköoekler...ilakiyavuzselim...lazimbukansizitlere...

Cevapla

zafer

Acimayin vatan hainlerine yoksa acinacak hale duseriz

Cevapla

İbrahim

Biz evetçiler hazırız reis yeterli emretsin

Cevapla

Kml

Çok acı basmışız EVET...i

Cevapla

asi

Gezi zekalilar 15 temmuzda neden sokaga cikmadiniz entel dateller gedeosu bozuk i.t.surusu.reis baskan olcak allahın izniyle istediginizkadar sokağa çıkın

Cevapla

Evt

Hayırcı da evet çide kardeştir ayrım yapan kalleştir

Cevapla

Avini

Bunlar iyi kötekten anlar / ayyaş sarhoş madde bagımlısı müptelalar / bunların bir kuyruğu AB de de

Cevapla

Selim

Hayırcılar halkın yarısı

Cevapla

yavuz selim

müslümanim deyipte hayir verenler ne yaptiklarinin farkinda mi?

Cevapla

Vatansever

Hepisini betonlayıp denize dökün

Cevapla

nehir

Sizinkisi de ne güzel hayat. Siz sokağa çıkınca demokrasi, vatan savunması, başkası çıkınca provokasyon.. Bu referandumda kişilere ya da partilere değil, yönetim sistemine oy verildi. Yani halk siyaset oyununun kurallarını oyladı. Toplumun yarısı bu sistemi istemiyor ise bu sonucun meşruiyeti tartışmaya açıktır.

Cevapla

Bekir Özeren

Yalan. Bunlar 15 temmuzda sokağa çıkanlar değil. Bunlar,b15 temmuzda tankları görünce sevinç çığlıkları atanlar!

Cevapla

ÜMİT

Geziciler yine iş başında sakın taviz verilmesin elebaşları hemen tutuklansın yoksa önü alınmıyor bu hainlerin..

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?