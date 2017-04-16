‘Hayır çıkacak mal mal bakacaksınız’ diyordu… Şimdi ‘mal mal’ bakıyordur!

Türkiye, anayasa değişikliği için yapılan referandumda kararını verdi. Açılan sandıklardan yüzde 51,3 oranında 'evet' çıktı.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, referandum öncesi iddialı açıklamalar yapmıştı.

ZAFER MESAJI

1 Kasım seçimlerinde de öngörüsü tutmayan HDP'li Önder, referandumdan 'hayır' çıkacacağını zaferin kutlanması gerektiğini ifade etmişti.

"MAL MAL BAKACAKSINIZ"

Referandumda 'evet' oyu kullananların sonuçlara mal mal bakacağını söyleyen Sırrı Süreyya Önder, sonuçların gelmesinden sonra sessizliğe boğuldu.

Önder, "Bu referandumda 'hayır' oyu çıkmıştır ama zalimlerin haberi yok, daha mal mal oturuyorlar orada. Türkiye halklarının en net hayır cevabı tahakkuk etmiştir bunun sesi ayın 16'sında onlara gidecek 16'sına kadar ayıktırmayın böyle devam etsinler" şeklinde konuşmuştu.

Sırrı efendinin şimdi nerede olduğu ve nereye baktığı ise merak konusu oldu.