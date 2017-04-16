% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

‘Hayır çıkacak mal mal bakacaksınız’ diyordu… Şimdi ‘mal mal’ bakıyordur!

Referandumdan 'hayır' çıkacağını söyleyen Sırrı Süreyya Önder, 'evet' oyu vereceklere 'mal' demişti. Şimdi Sırrı Süreyya’nın ne düşündüğü merak konusu.

‘Hayır çıkacak mal mal bakacaksınız’ diyordu… Şimdi ‘mal mal’ bakıyordur!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 21:41

Türkiye, anayasa değişikliği için yapılan referandumda kararını verdi. Açılan sandıklardan yüzde 51,3 oranında 'evet' çıktı.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, referandum öncesi iddialı açıklamalar yapmıştı.

ZAFER MESAJI

1 Kasım seçimlerinde de öngörüsü tutmayan HDP'li Önder, referandumdan 'hayır' çıkacacağını zaferin kutlanması gerektiğini ifade etmişti.

"MAL MAL BAKACAKSINIZ"

Referandumda 'evet' oyu kullananların sonuçlara mal mal bakacağını söyleyen Sırrı Süreyya Önder, sonuçların gelmesinden sonra sessizliğe boğuldu.

Önder, "Bu referandumda 'hayır' oyu çıkmıştır ama zalimlerin haberi yok, daha mal mal oturuyorlar orada. Türkiye halklarının en net hayır cevabı tahakkuk etmiştir bunun sesi ayın 16'sında onlara gidecek 16'sına kadar ayıktırmayın böyle devam etsinler" şeklinde konuşmuştu.

Sırrı efendinin şimdi nerede olduğu ve nereye baktığı ise merak konusu oldu.

 
Etiketlersırrı süreyya önderreferandumhdp
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Galip Barut

Sarhoşken başına neler geldi kimbilir.

Cevapla

Ceyhun

Maal maal bakıyordur allahın sığırı. ..Ne de olsa ilk mallıkları değil bu alışmışlardır.

Cevapla

recep bılır

ALLAH BÖYLE MALLARA ARİFE GÖSTERİR BAYRAMI GÖSTERMEZ

Cevapla

Salih Özdamar

Sırrı ben trenle gidiyorum,benden tarafa ne bakıyon leeennn..

Cevapla

abdo

sırrı efendi sarhoşken söylemiş o sözleri. sarhoşmuş aymış bu sözlerinden caymış.

Cevapla

Mehmet

Efkarlidir. Bu sozleri duyan komsumuzun kizi Hatice Ne oldu Rencber Sirri . Zavallinin parasini bide eksik vermisler. Basini egdi yurudu.Adi Sirriydi kendi hamal . Egildi birgun sirtina bide televizyon aldi.

Cevapla

sukru

Şimdi trene bakıyordur bence.

Cevapla

Yusuf

O.Ç. mal mal bakıyorum şimdi. İt oğlu it !

Cevapla

Öküzler

İki mal..

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?