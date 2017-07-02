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Haydi, Çocuklar İzci Kampına

Ümraniye Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonun Hekimbaşı Kent Ormanı’nda birlikte düzenlediği, 10-15 yaş arasındaki çocukların katılabileceği izcilik kampı başlıyor. Bir hafta boyunca verilecek eğitimler ile izci çocuklar, doğa ile daha yakından tanışma imkânı bulacaklar.

02 Temmuz 2017 Pazar 19:04
Haydi, Çocuklar İzci Kampına

Ümraniye Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu’nun işbirliğinde Ümraniye Kent Ormanı içerisinde gerçekleştirilen Yaz İzcilik Kampı’na 10-15 yaş arasında çocukların ve gençlerin katılım sağlayacağı izcilik kampı kayıtları başladı. 

Geleceğin İzcileri Bu Kampta Yetişiyor

Ümraniye Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzcilik Federasyonu işbirliğiyle her yıl gerçekleştiren Yaz İzci Kampı, ailelerin çocuklarını güvenle gönderdikleri, eğlenceli, öğretici ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan eğitim programları sunuyor. Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından verilen eğitimlerle çocuk ve gençlerin sosyalleşmeleri, ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmeleri, öğrenme şevki, keşfetme duygusu, doğayı ve çevreyi sevmeleri, doğaya uyum sağlayarak şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri, analitik düşünme becerisine sahip olmaları gibi pek çok konuda bilinçlenmeleri ve gelişmeleri sağlanıyor.

Kamp Dönemi 11 Temmuz – 21 Ağustos Arası

17 Temmuz’da başlayacak olan Yaz İzci Kampı ve 21 Ağustos’a kadar birer haftalık dönemler halinde devam edecek. Kampta izciler doğadaki zorlu yaşam koşullarında yaşama ile ilgili edindikleri bilgileri Hekimbaşı Kent Ormanı'nda uygulama imkânı da bulacaklar.Öte yandan izciler kamp kapsamında; temel ve ileri seviye izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, telsiz ve haberleşme, ilkyardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye-yangın, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma duvarı, hayvan bakımı, ebru, paintball, atıcılık, oryantring gibi birçok konuda da eğitim alıp çeşitli aktivitelere katılıyorlar. 

Yaz İzcilik Kampına katılmak için; Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.  

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 19:04
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