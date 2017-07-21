‘Haydi Çocuklar Havuza’ projesinde yüzme dersleri başladı

Çocukların sağlıklı büyümeleri ve spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayan Adapazarı Belediyesi, ‘Haydi Çocuklar Havuza’ sloganıyla bu yıl 5’incisini düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarıyla, çocukların tatil keyfine mutluluk katıyor. Adapazarı Belediyesi tarafından 5’incisi düzenlenen projeden 3 binin üzerinde çocuk yararlandı. Yüzme kursunun derslerine 7-10 yaş arası çok sayıda yüzme bilmeyen çocuk katılıyor. Çocuklar antrenörler tarafından titizlikle takip edilerek, yüzmeyi stilli ve tekniğine uygun olarak öğrenmeleri sağlanıyor. Böylece çok sayıda çocuk ilk kulaçlarını Adapazarı Belediyesi ile atmış oluyor. Üç haftadır yüzme kurslarında eğitim gören çocuklar, serin sularda kulaç atarak hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Yüzme eğitimlerinin ‘Haydi Çocuklar Havuza’ projesi çerçevesinde bu yıl 5’incisinin düzenlendiğini ifade eden Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, “Daha sağlıklı ve zinde nesiller yetiştirebilmek adına da bu tür aktivite ve eğitim faaliyetlerinin önemi büyük. Projemiz neticesinde Adapazarı sınırları içerisindeki 500 çocuğumuza yüzme eğitimi veriyoruz. Haftanın 7 günü antrenörler tarafından verilen eğitimlerle çocuklarımız hem eğleniyor, hem de yüzme öğreniyorlar. Kurslara katılan çocuklarımıza ve onları bu eğitimlere yönlendiren ailelerine teşekkür ediyor ve hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.