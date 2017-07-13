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HAYDER Başkanı Çizmeci’den Gürkan’a ziyaret

Malatya Hayırsever Ermeniler Derneği (HAYDER ) Başkanı Sarkiz Çizmeci, Yönetim Kurulu Üyesi Samuel Bakırcı ile birlikte, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi ve Malatya konuşuldu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:14
HAYDER Başkanı Çizmeci’den Gürkan’a ziyaret

Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “HAYDER, Malatya için bir değerdir. HAYDER’in üyeleri de bizim için anlamlıdır, önemlidir. Ben bu değerlerimizin unutulmamasını, zaman aralıkları içerisinde sürekli bu periyodik ziyaretlerin devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Hayırsever Ermeniler Derneği Başkanı Sarkiz Çizmeci ise, “Biz uzun yıllar evvel Malatya’dan göçmüş olmakla birlikte, bizim Malatya sevdamız, Malatya sevgimiz, Malatya ile olan bağımız bitmez, gönlümüzden eksilmez. Burada da başkanımız gibi dostlarımızın varlığı bizi aşırı derecede mutlu ediyor. Dolayısı ile biz bugün bu ziyaretimizde Başkanımıza uğramadan gidemezdik. Başkanımızı gördük çok mutlu olduk. Başkanımız sağ olsun her daim bize kalbini açıyor, gönlünü açıyor.Malatyalı olmaktan biz hep gururluyuz. Malatyalı olmak bizim tek kimliğimizdir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:14
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