Haydar Yılmaz'dan Alanyaspor'a kötü haber

Süper Lig'in 19'uncu haftasında cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'un Bursaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında topu üstten kornere tokatlayıp mutlak golü önleyen kaleci Haydar Yılmaz elinden sakatlandı. Haydar Yılmaz'ın çekilen röntgeninde sağ el başparmağının kırıldığı tespit edildi.

Maçtan sonra tedavisine başlanan ve ameliyat olması beklenen Haydar Yılmaz'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Haydar Yılmaz'ın yokluğunda kale Remy Riou veya Ufuk Ceylan'a emanet olacak.