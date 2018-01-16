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Haydar el-İbadi ile Haşdi Şabi'nin ittifakı bir günde dağıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi ile seçim ittifakı bir günde dağıldı.

16 Ocak 2018 Salı 07:57
Haydar el-İbadi ile Haşdi Şabi'nin ittifakı bir günde dağıldı

Haşdi Şabi gruplarından Asaib Ehlilhak Örgütü Sözcüsü Naim Ubudi, "El-Fetih Koalisyonu olarak İbadi'nin koalisyonundan ayrılarak seçimlere tek başına katılma kararı aldık" dedi. Ubudi, İbadi ile Haşdi Şabi ittifakının dağılmasının "siyasi değil teknik nedenlerden" kaynaklandığını savundu.

İbadi'nin başını çektiği koalisyona yakın kaynaklar ise Ammar Hekim liderliğindeki Hikmet Akımı ile görevinden alınan Savunma Bakanı Halid Ubeydi (Sünni) ve diğer bazı Sünni partilerin koalisyona katılmasının Haşdi Şabi gruplarının ittifaktan ayrılmasına neden olduğunu belirtiyor.

İttifakın dağılmasına ilişkin İbadi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İbadi'nin kurduğu "Zafer" adlı seçim koalisyonu ile Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı ve Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri öncülüğündeki "El-Fetih" koalisyonunun Irak'taki genel seçimlere ittifak yaparak katılma kararı aldığı bildirilmişti.

Amiri liderliğindeki El-Fetih koalisyonu, yoğun olarak Şii milis güçlerin yer aldığı 18 oluşumdan meydana geliyor.

İbadi ve halefi eski Başbakan Nuri el-Maliki aynı partiden olmalarına rağmen (İslami Dava Partisi) mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere oluşturdukları ayrı koalisyonlarla katılacak. Uzmanlar, bu durumun aynı partiden iki siyasetçi arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlığın derinliğini gösterdiğini ifade ediyor.

Irak'ta genel seçimlerin, 12 Mayıs 2018'de yapılması kararlaştırılmıştı. 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 07:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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