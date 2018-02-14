'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül, Yeni Mesaj Gazetesi tarafından Karabük'te düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumunda konuştu.

ATATÜRK VATANDIR

"Bugün siyasilerimizin Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın Hoş Geldin Atatürk eserine muhtaç olduklarını bir an önce kabul etmeleri gerekiyor" diyen Şengül şunları söyledi: "ABD bu coğrafya benim diyor. Prof. Dr. Haydar Baş ise 'Atatürk Vatandır' diyor. ABD, ‘Arap Baharı’ diyerek oyun kuruyor, Haydar hoca ise ‘Ehl-i Beyt'te buluşup kardeş olalım’ diyerek ABD'nin oyununu bozuyor. ABD kapitalizm ile bizi sömürüyor Prof. Dr. Haydar Baş ise Milli Ekonomi Modeli ile adeta Musa'nın asası ile sihirbazların sihirlerini bozması gibi kapitalizmi tarihin çöplüğüne atıyor."

HAYDAR BAŞ'I DİNLEMEDİĞİMİZ HER VAKİT KAYBEDİYORUZ

Konuşmasında 2013 yılı Ocak ayında Amerikalı tarihçi yazar Webster Tarpley'in Türkiye üzerine yazdığı bir makaleye de dikkat çeken Fuat Şengül şöyle devam etti: "Webster Tarpley bize hitaben çok önemli bir makale ortaya koymuştu. O makaleden küçük bir paragrafı sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerikalı Webster, “Türkler ABD ve İngiltere ile ittifakın öldüren bir kucaklaşma olduğunu anlamalılar. Bir başka deyişle İngilizler ve Amerikalılar Türkleri öldürene kadar sevecekler. Türkleri Suriye'ye karşı kullanacaklar ve çatışmayı modern Türkiye'yi yok etmek için kullanacaklar, diyor. Bunu bir Amerikalı söylüyor. Peki Prof. Dr. Haydar Baş yıllardır bize ne anlatıyor? Birçok meseleyle ilgili çözümleri ortaya koymadı mı? Siyasilere defalarca uyarılarda bulunmadı mı? Bugün birlik konusunda bir şey konuşulması gerekiyorsa en çok konuşulması gereken kişi Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Onu dinlemediğimiz her vakitte milletimiz ve devletimiz kayıp içindedir."