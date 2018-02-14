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'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'

Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül, partisinin lideri Prof. Dr. Haydar Baş hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:35
'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül, Yeni Mesaj Gazetesi tarafından Karabük'te düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumunda konuştu.

ATATÜRK VATANDIR

"Bugün siyasilerimizin Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın Hoş Geldin Atatürk eserine muhtaç olduklarını bir an önce kabul etmeleri gerekiyor" diyen Şengül şunları söyledi: "ABD bu coğrafya benim diyor. Prof. Dr. Haydar Baş ise 'Atatürk Vatandır' diyor. ABD, ‘Arap Baharı’ diyerek oyun kuruyor, Haydar hoca ise ‘Ehl-i Beyt'te buluşup kardeş olalım’ diyerek ABD'nin oyununu bozuyor. ABD kapitalizm ile bizi sömürüyor Prof. Dr. Haydar Baş ise Milli Ekonomi Modeli ile adeta Musa'nın asası ile sihirbazların sihirlerini bozması gibi kapitalizmi tarihin çöplüğüne atıyor."

HAYDAR BAŞ'I DİNLEMEDİĞİMİZ HER VAKİT KAYBEDİYORUZ

Konuşmasında 2013 yılı Ocak ayında Amerikalı tarihçi yazar Webster Tarpley'in Türkiye üzerine yazdığı bir makaleye de dikkat çeken Fuat Şengül şöyle devam etti: "Webster Tarpley bize hitaben çok önemli bir makale ortaya koymuştu. O makaleden küçük bir paragrafı sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerikalı Webster, “Türkler ABD ve İngiltere ile ittifakın öldüren bir kucaklaşma olduğunu anlamalılar. Bir başka deyişle İngilizler ve Amerikalılar Türkleri öldürene kadar sevecekler. Türkleri Suriye'ye karşı kullanacaklar ve çatışmayı modern Türkiye'yi yok etmek için kullanacaklar, diyor. Bunu bir Amerikalı söylüyor. Peki Prof. Dr. Haydar Baş yıllardır bize ne anlatıyor? Birçok meseleyle ilgili çözümleri ortaya koymadı mı? Siyasilere defalarca uyarılarda bulunmadı mı? Bugün birlik konusunda bir şey konuşulması gerekiyorsa en çok konuşulması gereken kişi Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Onu dinlemediğimiz her vakitte milletimiz ve devletimiz kayıp içindedir."

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:35
  1. Bağımsız Türkiye Partisi
  2. Fuat Şengül
  3. Karabük

YORUM YAZ

  • BeKÇi_MuRTaZaBeKÇi_MuRTaZa59 dk önce
    ..... ŞARLATAN DİNLEYECEK OLSAK KAMAL I DİNLERDİK Kİ O NU DA DİNLEMİYORUZ
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer59 dk önce
    Haydar BaşDünyaegemenlerininuzun yıllardırbeslediği fetö gibiprojeolduğunudüşünüyorum.Yedekte tutuldu .
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Haydar şuan rüya aleminde Cennet ve Cehennemde olan biteni. Rüyasında takip ediyor özelik ile m.kemal ile ilgileniyor, rüya aleminde olan birini takip etmek ahmaklıktır
  • SeyfullahSeyfullah1 sa önce
    Her Seçimden sonra eline geçen sadece soyadı
  • kemalkemal1 sa önce
    Bu adam içmeden şarhoş olmuş para ile gürcistandan veya azerbaycandan olması lazım doktorluk ünvanı almış, Şia sever, irancı, rusya yanlısı Rusya islamın direğidir diyen sahabeye hakaret eden bir kişidir.
  • AJANAJAN1 sa önce
    BU ALÇAĞINDA YAKINDA ALPASLAN KUYTUL GİBİ FOYASI ORTAYA ÇIKACAK HER SEÇİME GİRMEK İÇİN YÜZLERCE VATANDAŞIN MANEVİ DUYGULARINI SÖMÜREN SAPKIN ADAM BU VESİLE OLDU BİMER E YAZACAĞIM HER SEÇİME GİRİP BİNDE BİR OY ALIP YİNE SEÇİME GİRME HAKKI OLMAK BU VATANA GÜNAHTIR BİR SÜRÜ MASRAF TIRIŞKADAN OY ;AK-MHP SEÇİMLERE ÜÇ DEFA GİRİP SIFIR ÇEKEN PARTİLERİN SEÇİME GİRMESİNİ ENGELLİCEK YASAL DÜZENLEME YAPMALI VE BU PARTİLERİN GELİRİN NERDEN GELDİĞİ ARAŞTIRLMALI!BUNLAR SATILIK AJANSAGEREĞİ YAPILMALI!
  • Hüsnü Erbay Hüsnü Erbay 1 sa önce
    o zaman ELMA DEĞİLSE ARMUTTUR.
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