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Haydar Baş'tan tuhaf çıkış: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...

İcmal Gençlik Derneği'nin geleneksel yaz kampının kapanış konuşmasını Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş yaptı. Söz konusu konuşmada Mustafa Kemal'in 'seyyid' olduğunu iddia eden Baş, şaşkınlıkla karşılandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 16:09
Haydar Baş'tan tuhaf çıkış: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...

Prof. Dr. Haydar Baş, yaklaşık 2 saat süren konuşmasının önemli bir bölümünü Mustafa Kemal'e ayırdı.

Prof. Dr. Baş, Mustafa Kemal'in soy kütüğü üzerine açıklamalar yaptı. Osmanlı kayıtlarında Mustafa Kemal'in anne ve baba tarafından ‘seyyid’ olduğunun iddia edildiğini söyleyen BTP lideri, şöyle devam etti: "Atatürk'ün annesi Molla Zübeyde Hanım, Seyyid Feyzullah Efendi’nin soyundan. Peygamberin soyundan gelenlere ‘seyyid’ denir. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in her ikisinin soyundan gelenlere de ‘hem seyyid, hem şerif’ denir. Mesela Atatürk'ün babası Ali Rıza, hem seyyid, hem şeriftir.

Ali Rıza Efendi, Osmanlı arşivlerinde de seyyid olarak yazılmaktadır. Kayıtlarda 1857-1868 tarihleri arasında Selanik'te Efkaf İdaresi’nde Katibi Meclis Esseyid Ali Rıza Efendi namıyla meclis katibi olarak görev yapmıştır' ibaresi vardır. Neymiş, Atatürk'ün hem ana hem baba tarafı seyyid."

"BALKANLARI MUSTAFA KEMAL'İN DEDESİ İSLAMLAŞTIRDI"

Böyle bir soya sahip olan Mustafa Kemal vatan ve millet düşmanlarının dinsiz iftirasında bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Haydar Baş, Mustafa Kemal'in dedelerinden olan Kızıl Hafız'ın Balkanları Müslüman eden kişi olduğunu söyledi. Haydar Baş, "Atatürk'ün dedelerinden Kızıl Hafız Ahmed Efendi Atatürk'ün dedesidir. Şimdi Balkanlara gidiyorsunuz ve Müslümanları görüyorsunuz. Onları Müslüman yapan Kızıl Hafız'dır. Balkanlara gittim, gördüm. Anadolu'yu Balkanlarda yaşadım. Bu dünyayı (Balkanları) bize kazandıran Atatürk'ün dedeleridir ve bu insana dinsiz diyorlar" dedi.

MUSTAFA KEMAL DİNDARDI

İcmal Gençlik Kampı’ndaki konuşmasında kaleme aldığı Atatürk kitabının yakında çıkacağını ifade eden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Atatürk nasıl bir insandı?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kesinlikle mandacılığa karşıydı. Başka bir milletin boyunduruğuna asla giremeyiz, derdi. Dahası ‘bağımsızlık benim karakterimdir’ diyordu. Mustafa Kemal Paşa hazretleri aynı zamanda dindar bir insandı. O vatanını çok seven bir insandı."

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 16:09
  1. İcmal Gençlik Derneği
  2. Bağımsız Türkiye Partisi
  3. Prof. Dr. Haydar Baş
  • AliAli20 dk önce
    Senin seyyidin yani atan beraber haşr olursunuz İNŞAALLAH
  • MuhsinMuhsin29 dk önce
    GERÇEKTEN ÇOK DİNDARDI. DİNİMİZİ BİZ MÜSLÜMANLARLA PAYLAŞAMAZDI. O KADAR Kİ DÜŞKÜNDÜ DİNE. . .DİNİMİZİ DE BİZE DAR EDERDİ. . .
  • 6.Murat6.Murat33 dk önce
    Atatürk yaşasa" bizler için onur olacak bu sözleri " kendisine ise hakaret kabul eder bu Rus ajanını asardı .....
  • mustafamustafa34 dk önce
    ammada hikaye okuyor. islamın liderligini kim kaldırdı? bu millete ibadeti 18 yıl kim turkce yaptırdı? 600 yıllık birikimin anahtarı alfabeyi kim niye değiştirdi? vs. vs. yani bunları yapan vahdettindi veya ingilizlerdi , niye adam dindar oldugundan bunları onlar yaptı.
  • MesutMesut34 dk önce
    Mustafa Kemal kendi el yazmalarında ve son meclis konuşmasında açıkca ateist olduğu görülür.Bu onun düşünceleridir saygı duyarım fakat ne diye Atatürk'ü zorla dindar yapmaya çalışıyoruz gerçekten anlam veremiyoryum
  • OrhanOrhan37 dk önce
    Bu adam ya meczup yada münafık. Allah şerrinden ümmeti muhafaza etsin...
  • Fatih Fatih 42 dk önce
    Güldüm
  • yusuf toygunyusuf toygun47 dk önce
    Bu zavallı adamada bir türlü beyin takmadılarda hala öyle dolaşıyor ortalıkta. Allah yardımcısı olsun :(
  • müslimmüslim49 dk önce
    gavsı azam ilan edelimde şu işi kısa keselim..
  • EnverEnver51 dk önce
    Halifeliği kaldıran birine seyyid diyen den ne beklenir.Medreseye,dine,din eğitimine karşı olan biri için kimlere yaranma adına böyle beyan da bulunmuş bilemeyiz ama vebali günahı kendine.Kendi de onun gibiyse vay haline.?
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