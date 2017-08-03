Haydar Baş'tan tuhaf çıkış: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...

Prof. Dr. Haydar Baş, yaklaşık 2 saat süren konuşmasının önemli bir bölümünü Mustafa Kemal'e ayırdı.

Prof. Dr. Baş, Mustafa Kemal'in soy kütüğü üzerine açıklamalar yaptı. Osmanlı kayıtlarında Mustafa Kemal'in anne ve baba tarafından ‘seyyid’ olduğunun iddia edildiğini söyleyen BTP lideri, şöyle devam etti: "Atatürk'ün annesi Molla Zübeyde Hanım, Seyyid Feyzullah Efendi’nin soyundan. Peygamberin soyundan gelenlere ‘seyyid’ denir. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in her ikisinin soyundan gelenlere de ‘hem seyyid, hem şerif’ denir. Mesela Atatürk'ün babası Ali Rıza, hem seyyid, hem şeriftir.

Ali Rıza Efendi, Osmanlı arşivlerinde de seyyid olarak yazılmaktadır. Kayıtlarda 1857-1868 tarihleri arasında Selanik'te Efkaf İdaresi’nde Katibi Meclis Esseyid Ali Rıza Efendi namıyla meclis katibi olarak görev yapmıştır' ibaresi vardır. Neymiş, Atatürk'ün hem ana hem baba tarafı seyyid."

"BALKANLARI MUSTAFA KEMAL'İN DEDESİ İSLAMLAŞTIRDI"

Böyle bir soya sahip olan Mustafa Kemal vatan ve millet düşmanlarının dinsiz iftirasında bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Haydar Baş, Mustafa Kemal'in dedelerinden olan Kızıl Hafız'ın Balkanları Müslüman eden kişi olduğunu söyledi. Haydar Baş, "Atatürk'ün dedelerinden Kızıl Hafız Ahmed Efendi Atatürk'ün dedesidir. Şimdi Balkanlara gidiyorsunuz ve Müslümanları görüyorsunuz. Onları Müslüman yapan Kızıl Hafız'dır. Balkanlara gittim, gördüm. Anadolu'yu Balkanlarda yaşadım. Bu dünyayı (Balkanları) bize kazandıran Atatürk'ün dedeleridir ve bu insana dinsiz diyorlar" dedi.

MUSTAFA KEMAL DİNDARDI

İcmal Gençlik Kampı’ndaki konuşmasında kaleme aldığı Atatürk kitabının yakında çıkacağını ifade eden BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Atatürk nasıl bir insandı?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kesinlikle mandacılığa karşıydı. Başka bir milletin boyunduruğuna asla giremeyiz, derdi. Dahası ‘bağımsızlık benim karakterimdir’ diyordu. Mustafa Kemal Paşa hazretleri aynı zamanda dindar bir insandı. O vatanını çok seven bir insandı."