Hayatlarını orman gözetlemeye adadılar

Gördes’in Bardakçı mevkii yakınlarındaki tepelik alana kurulan kulede görev yapan Himmet Akbaba, mesleğini 30 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Eşi Cennet Akbaba’nın bu sürede kendisini yalnız bırakmadığını, mayıs başından ekim sonuna kadar kulede kaldıklarını anlatan Himmet Akbaba, “Sabah erken saatte önce çevreyi gözetleyip, durum normal ise kahvaltımızı yapıyoruz. Gün boyu eşim ve ben nöbetleşe elimizde dürbün, gözlemimizi sürdürüyoruz. Ailece kaldığımız için de herhangi bir zorluk çekmiyoruz. Biri hemşirelik eğitimi alan kızımız, diğeri elektronik haberleşme bölümü üniversite mezunu oğlum var. Bir kızım da evli. Üç çocuğumuz da burada büyüdü. İki torunum var” dedi.

Babası da aynı kulede çalışmış

Babasının da aynı kulede çalıştığını söyleyen Akbaba, “Hayat biçimimiz bu, memleketime, ormanlarımıza, doğaya hizmetle geçiyor ömrümüz. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Bir ömür geçirdik”

Cennet Akbaba da ev işlerinin yanı sıra günün belirli saatlerinde yangın olup olmadığını kontrol etmek için dürbünle çevreye baktığını kaydetti. Eşinin görevi gereği 24 saat nöbette olduklarını anlatan Cennet Akbaba, “Burada bir ömür geçti. Artık ben de kocam gibi işin püf noktalarını iyi biliyorum. Çevreyi tanıdığım için duman gördüğümde ormanın içinde veya dışında olduğunu anlıyorum. Kulede görev yaparken hataya yer yok. Eşim herhangi bir nedenle buradan ayrıldığında onun yokluğunu aratmıyorum” diye konuştu.

Gördes Orman işletme Müdürü Necmi Topal ise sorumluluk sahalarındaki 100 bin hektarlık alanda 6 yangın gözetleme kulesi bulunduğunu, Türkmenkule’de çalışan Akbaba ailesinin hayatlarının kulede geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Görevlilerimiz her yıl 1 Mayıs-30 Ekim arasında 24 saat süreyle ormanı gözlemleyerek yangınları merkezimize ve kendilerine yakın diğer kulelere bildiriyor. İhbarın ardından kara ve hava araçlarıyla müdahalede bulunuluyor. Türkmen gözetleme kulesinde de personelimiz eşi ile 30 yıldır görev yapıyor. Türkmen, Kartal, Gökseki, Örencik, Gedikkır ve Azim dağ gözetleme kulelerimiz mevcut.”