Hayatını kaybeden madenci toprağa verildi!

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ahlatlı mahallesinde yaşayan İsmail Karakaya (44) çalıştığı maden ocağında kömür kırma makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Soma Beşyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Karakaya, cenaze işlemlerin ardından Bergama'daki evine gönderildi. Cenaze, Ahlatlı Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahlatlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.