Hayatını kaybeden madenci toprağa verildi!

Manisa'nın Soma ilçesinde, çalıştığı maden ocağında kömür kırma makinesinde sıkışarak hayatını kaybeden işçi İzmir Bergama'da toprağa verildi.

Hayatını kaybeden madenci toprağa verildi!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 17:32
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İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ahlatlı mahallesinde yaşayan İsmail Karakaya (44) çalıştığı maden ocağında kömür kırma makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Soma Beşyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Karakaya, cenaze işlemlerin ardından Bergama'daki evine gönderildi. Cenaze, Ahlatlı Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahlatlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 
EtiketlerİzmirBergamaİzmir Adli Tıp KurumuSoma Beşyol Devlet HastanesiAhlatlı Mahallesi CamisiAhlatlı Mezarlığı
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